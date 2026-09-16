Tarantino napisał książkę "The Adventures of Cliff Booth". Wyznaczono datę premiery

Na ten rok planowana jest premiera filmu "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" Davida Finchera, który opowie dalsze losy popularnego bohatera "Pewnego razu... w Hollywood". Okazuje się, że na rynku ukaże się także książka zatytułowana "The Adventures of Cliff Booth" napisana przez Quentina Tarantino (który jest też autorem scenariusza filmu). Trafi do sprzedaży 8 grudnia, czyli zaledwie kilka tygodni po kinowej premierze produkcji Finchera.
Co wiemy o książce?
Wydawca zapowiada powieść jako "autorską wizję Tarantino
w formie powieści". Nie jest to pierwszy raz, gdy twórca przenosi swoje filmowe pomysły na papier. W 2021 roku opublikował powieściową wersję "Pewnego razu... w Hollywood
", która rozwijała między innymi przeszłość Cliffa Bootha
. W zapowiedzi nowej książki czytamy: Hollywood, rok 1977. Lata 60. już dawno minęły, ale Clifford Booth robi swoje. Bohater wojenny, kaskader, barman, kinooperator... a od czasu do czasu wykonawca tajnych zleceń dla przyjaciół.
Przypomnijmy, że "The Adventures of Cliff Booth" było początkowo tytułem filmu Finchera
. Ostatecznie produkcja otrzymała jednak inną nazwę. W USA film zadebiutuje w kinach IMAX 25 listopada, a 23 grudnia trafi na Netfliksa. Film powstał na podstawie scenariusza Tarantino
, który zdecydował się jednak nie reżyserować projektu. Powodem była jego słynna zasada, zgodnie z którą chce nakręcić tylko dziesięć filmów. Tarantino
ma na koncie dziewięć produkcji, dlatego nie chciał, aby opowieść o Cliffie Boothie
była jego ostatnim filmem. Jak sam stwierdził, wolałby się znaleźć "na nieznanym terytorium".
Do roli Bootha
powraca Brad Pitt
, który za występ w "Pewnego razu... w Hollywood
" został nagrodzony Oscarem
.
"The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" - zwiastun