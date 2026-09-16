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Tarantino napisał książkę "The Adventures of Cliff Booth". Wyznaczono datę premiery

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Quentin+Tarantino+napisa%C5%82+ksi%C4%85%C5%BCk%C4%99+%22The+Adventures+of+Cliff+Booth%22.+Powie%C5%9B%C4%87+zadebiutuje+w+grudniu-168620
Tarantino napisał książkę &quot;The Adventures of Cliff Booth&quot;. Wyznaczono datę premiery
Na ten rok planowana jest premiera filmu "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" Davida Finchera, który opowie dalsze losy popularnego bohatera "Pewnego razu... w Hollywood". Okazuje się, że na rynku ukaże się także książka zatytułowana "The Adventures of Cliff Booth" napisana przez Quentina Tarantino (który jest też autorem scenariusza filmu). Trafi do sprzedaży 8 grudnia, czyli zaledwie kilka tygodni po kinowej premierze produkcji Finchera.

Co wiemy o książce?





Wydawca zapowiada powieść jako "autorską wizję Tarantino w formie powieści". Nie jest to pierwszy raz, gdy twórca przenosi swoje filmowe pomysły na papier. W 2021 roku opublikował powieściową wersję "Pewnego razu... w Hollywood", która rozwijała między innymi przeszłość Cliffa Bootha. W zapowiedzi nowej książki czytamy: Hollywood, rok 1977. Lata 60. już dawno minęły, ale Clifford Booth robi swoje. Bohater wojenny, kaskader, barman, kinooperator... a od czasu do czasu wykonawca tajnych zleceń dla przyjaciół.

Przypomnijmy, że "The Adventures of Cliff Booth" było początkowo tytułem filmu Finchera. Ostatecznie produkcja otrzymała jednak inną nazwę. W USA film zadebiutuje w kinach IMAX 25 listopada, a 23 grudnia trafi na Netfliksa. Film powstał na podstawie scenariusza Tarantino, który zdecydował się jednak nie reżyserować projektu. Powodem była jego słynna zasada, zgodnie z którą chce nakręcić tylko dziesięć filmów. Tarantino ma na koncie dziewięć produkcji, dlatego nie chciał, aby opowieść o Cliffie Boothie była jego ostatnim filmem. Jak sam stwierdził, wolałby się znaleźć "na nieznanym terytorium".

Do roli Bootha powraca Brad Pitt, który za występ w "Pewnego razu... w Hollywood" został nagrodzony Oscarem.

"The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" - zwiastun



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