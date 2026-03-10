Afera o "Pulp Fiction". Tarantino zarzuca Rosannie Arquette brak klasy i honoru

Quentin Tarantino ostro zareagował na niedawną wypowiedź Rosanny Arquette, która skrytykowała fakt, że w "Pulp Fiction" bohaterowie wielokrotnie wypowiadają obraźliwe słowo na "n" odnoszące się do czarnoskórych. Reżyser opublikował oświadczenie, w którym zarzucił aktorce brak klasy i nielojalność wobec twórców filmu. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Arquette krytycznie o "Pulp Fiction" Arquette
w wywiadzie dla brytyjskiego "The Times" przyznała, że nagrodzony Złotą Palmą obraz jest na wielu poziomach ikonicznym i świetnym filmem, jednak - jak stwierdziła - nienawidzi tego, że słowo na "n" pada w nim wielokrotnie. Aktorka dodała: Nie mogę znieść tego, że dostał kartę ulgową. To nie sztuka. To po prostu rasistowskie i upiorne.
Według różnych zestawień w samym "Pulp Fiction
" słowo to pada około 20 razy. Jeszcze częściej pojawia się w innych filmach Tarantino – m.in. ponad 30 razy w "Jackie Brown
" oraz ponad 100 razy w "Django
".
Krytyka takiego podejścia do dialogów pojawiała się już wcześniej. W 1997 roku reżyser Spike Lee
zarzucał Tarantino
obsesję na punkcie tego słowa, a w ostatnich latach podobne zastrzeżenia zgłaszał także filmowiec Lee Daniels
. Na słowa Arquette Tarantino odpowiedział w krótkim liście: Droga Rosanno,
Mam nadzieję, że rozgłos, jaki zdobywasz dzięki temu, że 132 różne redakcje piszą twoje nazwisko i drukują twoje zdjęcie, był wart okazania braku szacunku wobec mnie i filmu, w którym - ku twojej ekscytacji - sama wzięłaś udział.
Czy naprawdę tak teraz czujesz?
Bardzo możliwe.
Ale po tym, jak dałem ci pracę, a ty wzięłaś za nią pieniądze, oczernianie jej z - jak podejrzewam - bardzo cynicznych powodów świadczy o wyraźnym braku klasy, nie wspominając o honorze.
Współpracujący artyści powinni być wobec siebie lojalni.
Wygląda jednak na to, że cel został osiągnięty.
Gratulacje
Q
