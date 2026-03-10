Newsy Filmy Inne Afera o "Pulp Fiction". Tarantino zarzuca Rosannie Arquette brak klasy i honoru
Quentin Tarantino ostro zareagował na niedawną wypowiedź Rosanny Arquette, która skrytykowała fakt, że w "Pulp Fiction" bohaterowie wielokrotnie wypowiadają obraźliwe słowo na "n" odnoszące się do czarnoskórych. Reżyser opublikował oświadczenie, w którym zarzucił aktorce brak klasy i nielojalność wobec twórców filmu.


Arquette krytycznie o "Pulp Fiction"



Arquette w wywiadzie dla brytyjskiego "The Times" przyznała, że nagrodzony Złotą Palmą obraz jest na wielu poziomach ikonicznym i świetnym filmem, jednak - jak stwierdziła - nienawidzi tego, że słowo na "n" pada w nim wielokrotnie. Aktorka dodała: Nie mogę znieść tego, że dostał kartę ulgową. To nie sztuka. To po prostu rasistowskie i upiorne.

Według różnych zestawień w samym "Pulp Fiction" słowo to pada około 20 razy. Jeszcze częściej pojawia się w innych filmach Tarantino – m.in. ponad 30 razy w "Jackie Brown" oraz ponad 100 razy w "Django".

GettyImages-2264770283.jpg Getty Images © Pierre Suu


Krytyka takiego podejścia do dialogów pojawiała się już wcześniej. W 1997 roku reżyser Spike Lee zarzucał Tarantino obsesję na punkcie tego słowa, a w ostatnich latach podobne zastrzeżenia zgłaszał także filmowiec Lee Daniels.

Na słowa Arquette Tarantino odpowiedział w krótkim liście:

Droga Rosanno,

Mam nadzieję, że rozgłos, jaki zdobywasz dzięki temu, że 132 różne redakcje piszą twoje nazwisko i drukują twoje zdjęcie, był wart okazania braku szacunku wobec mnie i filmu, w którym - ku twojej ekscytacji - sama wzięłaś udział.

Czy naprawdę tak teraz czujesz?

Bardzo możliwe.

Ale po tym, jak dałem ci pracę, a ty wzięłaś za nią pieniądze, oczernianie jej z - jak podejrzewam - bardzo cynicznych powodów świadczy o wyraźnym braku klasy, nie wspominając o honorze.

Współpracujący artyści powinni być wobec siebie lojalni.

Wygląda jednak na to, że cel został osiągnięty.

Gratulacje

Q

"Pulp Fiction" - zwiastun



