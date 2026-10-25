Quentin Tarantino pokazał 17 minut "Cliffa Bootha" z Bradem Pittem

Fani "Pewnego razu… w Hollywood" już przygotowują się na kolejne spotkanie z Cliffem Boothem. Quentin Tarantino niespodziewanie zaprezentował publiczności pierwsze 17 minut filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha". Przy okazji opowiedział, dlaczego postanowił ponownie wykorzystać bohatera granego przez Brada Pitta i co sprawia, że tak dobrze czuje się w stworzonym przez siebie świecie.
Piątkowy wieczór podczas AFI Fest w Los Angeles przyniósł niemałą niespodziankę. Wszystko zaczęło się od pokazu "Pewnego razu… w Hollywood
", po którym Quentin Tarantino
spotkał się z publicznością, by porozmawiać o swoim przebojowym filmie. Kiedy dyskusja dobiegła końca i wydarzenie zbliżało się do finału, Tarantino
zafundował zgromadzonym dodatkową atrakcję.
Widzowie mogli zobaczyć pierwsze 17 minut produkcji "Dalsze perypetie Cliffa Bootha
". Film ponownie przeniesie nas do świata wykreowanego w poprzednim obrazie Tarantino
, choć tym razem za kamerą stanął David Fincher
. Tarantino
odpowiada za scenariusz, a Brad Pitt
ponownie wciela się w Cliffa Bootha, kaskadera, za którego rolę otrzymał Oscara.
Nowa historia rozgrywa się w 1977 roku, czyli osiem lat po wydarzeniach z "Pewnego razu… w Hollywood
". W pokazanym fragmencie Booth pracuje jako kinooperator, ale nie ogranicza się wyłącznie do obsługi projektora. Po godzinach zajmuje się również sprawami, które trudno uznać za całkowicie uczciwe.
Na historię Cliffa Bootha nie trzeba będzie czekać zbyt długo. "Dalsze perypetie Cliffa Bootha"
zadebiutują w kinach IMAX 25 listopada. Następnie, 23 grudnia, film trafi do serwisu Netflix.