Newsy Filmy Quentin Tarantino pokazał 17 minut "Cliffa Bootha" z Bradem Pittem
Filmy

Quentin Tarantino pokazał 17 minut "Cliffa Bootha" z Bradem Pittem

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Quentin+Tarantino+pokaza%C5%82+17+minut+%22Cliffa+Bootha%22+z+Bradem+Pittem-169306
Quentin Tarantino pokazał 17 minut &quot;Cliffa Bootha&quot; z Bradem Pittem
Fani "Pewnego razu… w Hollywood" już przygotowują się na kolejne spotkanie z Cliffem Boothem. Quentin Tarantino niespodziewanie zaprezentował publiczności pierwsze 17 minut filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha". Przy okazji opowiedział, dlaczego postanowił ponownie wykorzystać bohatera granego przez Brada Pitta i co sprawia, że tak dobrze czuje się w stworzonym przez siebie świecie.

Quentin Tarantino wraca do świata "Pewnego razu… w Hollywood"



Piątkowy wieczór podczas AFI Fest w Los Angeles przyniósł niemałą niespodziankę. Wszystko zaczęło się od pokazu "Pewnego razu… w Hollywood", po którym Quentin Tarantino spotkał się z publicznością, by porozmawiać o swoim przebojowym filmie. Kiedy dyskusja dobiegła końca i wydarzenie zbliżało się do finału, Tarantino zafundował zgromadzonym dodatkową atrakcję.

Widzowie mogli zobaczyć pierwsze 17 minut produkcji "Dalsze perypetie Cliffa Bootha". Film ponownie przeniesie nas do świata wykreowanego w poprzednim obrazie Tarantino, choć tym razem za kamerą stanął David Fincher. Tarantino odpowiada za scenariusz, a Brad Pitt ponownie wciela się w Cliffa Bootha, kaskadera, za którego rolę otrzymał Oscara.


Nowa historia rozgrywa się w 1977 roku, czyli osiem lat po wydarzeniach z "Pewnego razu… w Hollywood". W pokazanym fragmencie Booth pracuje jako kinooperator, ale nie ogranicza się wyłącznie do obsługi projektora. Po godzinach zajmuje się również sprawami, które trudno uznać za całkowicie uczciwe. 


Kiedy premiera filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha"?



Na historię Cliffa Bootha nie trzeba będzie czekać zbyt długo. "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" zadebiutują w kinach IMAX 25 listopada. Następnie, 23 grudnia, film trafi do serwisu Netflix.

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" – zobacz zwiastun





Powiązane artykuły Quentin Tarantino

Zobacz wszystkie artykuły

Dalsze perypetie Cliffa Bootha  (2026)

 Dalsze perypetie Cliffa Bootha

Pewnego razu... w Hollywood  (2019)

 Pewnego razu... w Hollywood

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office USA: Widzowie zachwyceni nowościami. "Clayface" zwycięzcą

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

ToruńCAMERIMAGE 2026. Pokazy Specjalne

3 komentarze
Seriale

Sylvester Stallone o córce w "Tulsa King": Oczywiście, że to nepotyzm

30 komentarzy
Filmy

Ta animacja to najdroższy film w historii kina?

44 komentarze

Ciesz się jesienią na własnych zasadach

Filmy

Nie uwierzycie, ILE wydaje A24 na swój największy film w historii

36 komentarzy
Filmy

"Zobaczysz wszystko" ze znakiem jakości FILMWEB POLECA

8 komentarzy