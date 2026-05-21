Dlaczego Tarantino skarcił Pitta na planie? "Będziesz skończony"

Brad Pitt w roli Cliffa Bootha w "Pewnego razu... w Hollywood" Quentina Tarantino podbił serca widzów, a za swoją rolę został nagrodzony Oscarem. Jednak według Bruce’a Derna, który również wystąpił w filmie, na planie nie zawsze wszystko przebiegało zgodnie z założeniami - a jedna z sytuacji doprowadziła nawet do ostrej reakcji reżysera.
Dern opowiada historię zza kulis
W rozmowie dla "People", Dern
opowiedział o scenie w domu jego bohatera, ślepego właściciela rancza George’a Spahna. W jednej z sekwencji Cliff Booth
przychodzi, by sprawdzić, czy Spahn czuje się dobrze. To właśnie wtedy Dern
miał improwizować krótki dialog: Nie jestem pewny, co się dzieje
.
Aktor wspomina, że Brad Pitt
polecił ekipie zatrzymanie kamer, co natychmiast zwróciło uwagę Tarantino
. Reżyser miał zareagować bardzo stanowczo, jasno podkreślając, że to on odpowiada za przebieg zdjęć i decyduje o tym, kiedy kamera pracuje, a kiedy nie. Brad, coś ty właśnie zrobił? Nigdy więcej nie zatrzymuj kamery, bo będziesz skończony w tej branży. To moje domena
. Pitt
wyjaśnił jedynie, że kwestii Derna
nie było w scenariuszu.
Po tej sytuacji scena została dokończona, a Dern
zdecydował się na inną improwizowaną kwestię, która ostatecznie znalazła się w ujęciu.
Przedstawiciele Tarantino
i Pitta
nie odnieśli się do tych doniesień. Aktor ma powrócić do roli Cliffa Bootha
w spin-offie, który wyreżyserował David Fincher
. Premiera na Netfliksie zaplanowana jest na 23 grudnia.
