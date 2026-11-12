Quentin Tarantino pozbył się dwóch aktorek z "Bękartów wojny". Przywrócił tylko jedną

Czasami okazuje się, że niewiele brakowało, by jakiś klasyk kina mógł wyglądać kompletnie inaczej. W niedawno opublikowanej książce Quentin Tarantino opowiedział, że tak mogło być z jednym z jego najbardziej kultowych tytułów – "Bękartami wojny". Twórca przyznał, że po "okropnym" czytaniu stolikowym scenariusza zwolnił jedną z głównych gwiazd filmu. Przywrócił ją dopiero później, po telefonicznej interwencji aktorki. Innej z kolei pozbył się z produkcji z powodu nieobecności i podmienił ją na kogoś zupełnie innego.
"Okropne" czytanie scenariusza przyczyną zwolnienia?
Pierwszą z gwiazd okazała się Mélanie Laurent
, francuska aktorka, która w filmie wciela się w Shosannę Dreyfus, jedną z najważniejszych bohaterek opowieści. Choć w naszej pamięci "Bękarty wojny
" mają także jej oblicze, niewiele brakowało, by ostatecznie rolę tę dostała zupełnie inna aktorka. Jak wspomina sam Tarantino
przyczyną był fakt, że Laurent
fatalnie zaprezentowała się na jednym z wczesnych etapów preprodukcyjnych.
Czytanie scenariusza w wykonaniu Mélanie Laurent było okropne. Nie było nawet wystarczająco dobre, żeby nazwać je "okropnym". Najbardziej ekscytującym dniem okresu preprodukcyjnego jest dla mnie zawsze próba czytana. To moment najbliższy obejrzeniu filmu po raz pierwszy. Do tej pory to tylko ja czytałem wszystkie sceny, samemu sobie albo przyjacielowi... więc czytanie z całą obsadą jest dla mnie zawsze niezwykle ekscytujące i ważne. Cóż, Mélanie wypadła wtedy fatalnie, więc ją zwolniłem Getty Images © Michael Kovac
– powiedział Tarantino
w książce "The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds".
Ostatecznie aktorka wróciła na plan po telefonie, jaki wykonała do reżysera. W trakcie rozmowy przekonywała go, że jej gorsza dyspozycja aktorska była wynikiem fatalnego samopoczucia. Zobowiązała się także powrócić do Niemiec na własny koszt, by raz jeszcze zaprezentować się w próbie czytanej. Tarantino
, pod wrażeniem jej determinacji, pozwolił Laurent
powrócić do pracy. Za drugim razem aktorka obroniła się swoim talentem i została na planie produkcji do końca.
"Bękarty wojny" – kto wyleciał z filmu?
Co jednak ciekawe, druga ze zwolnionych aktorek nie spotkała się z podobną wyrozumiałością ze strony reżysera. W tej samej rozmowie z książce Tarantino
przyznał się do zwolnienia także innej gwiazdy francuskiego kina, Isabelle Huppert
. Przyczyną jej zwolnienia okazała się... nieobecność. Aktorka nie pojawiła się na próbie czytanej, a Tarantino
bez skrupułów usunął ją za to z produkcji.
Nie pojawiła się na próbie czytanej. Więc pie****ć to. Zwolniłem ją. To znaczy, naprawdę uwielbiam Isabelle Huppert – "Wrota niebios" i tak dalej – ale były problemy z jej kontraktem. Wszystko ciągle stało w miejscu. A potem jeszcze nie przyszła na czytanie Getty Images © Jemal Countess
– relacjonuje Tarantino
.
Rolę Madame Ady Mimieux, którą miała zagrać Huppert
, otrzymała ostatecznie Maggie Cheung
– hongkońska gwiazda filmów Wonga Kar-Waia
. Ta jednak również niedługo mogła cieszyć się tą współpracą. Jej rola została później w całości wycięta z filmu z przyczyn scenariuszowych – Tarantino
podkreśla, że Cheung
w swojej roli była "fantastyczna". Tak to już nieuchronnie bywa. Jeśli o mnie chodzi, to kiedy zostałeś obsadzony i nie ma cię przy tym stole, nie jestem ci nic, ku**a, winien! Możesz wylecieć, zwłaszcza jeśli zachwyci mnie to, co pod twoją nieobecność zrobi jakaś inna osoba
– podsumował Tarantino
.
"Bękarty wojny" – zwiastun