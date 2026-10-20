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Quentin Tarantino wskazał Davida Finchera jako swojego ulubionego reżysera (poza sobą)

World of Reel / autor: /
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Quentin Tarantino wskazał Davida Finchera jako swojego ulubionego reżysera (poza sobą)
źródło: Getty Images
autor: Kristy Sparow
Quentin Tarantino rzadko przepuszcza okazję, by wyrazić mocną opinię o kinie i jego twórcach. Podczas wizyty w programie "The Graham Norton Show" reżyser "Pulp Fiction" mówił między innymi o napisanym przez niego filmie "Dalsze perypetie Cliffa Bootha", czyli kontynuacji "Pewnego razu... w Hollywood". W pewnym momencie rozmowa zeszła na innego znanego filmowca, a Tarantino nie szczędził mu pochwał.

Quentin Tarantino wyróżnia twórcę "Zodiaka"





Tarantino wyróżnił Davida Finchera, który stanął zresztą za kamerą nowego filmu o Cliffie Boothie. Reżyser stwierdził: To mój ulubiony reżyser, poza mną samym. Nie jest to pierwszy raz, gdy Tarantino tak wysoko ocenia dorobek Finchera. W przeszłości nazywał "Zodiaka" i "The Social Network" arcydziełami. Z entuzjazmem wypowiadał się też o "Zabójcy", określając go jako jeden z najlepszych filmów, jakie widział w tej dekadzie.

Co ciekawe, Fincher nie był pierwszym wyborem Tarantino do realizacji nowego filmu o Cliffie Boothie. Reżyser początkowo zamierzał odłożyć scenariusz na półkę, ale Brad Pitt zaproponował, by projekt przejął właśnie twórca "Siedem". Tarantino przystał na propozycję, a Fincher zainteresował się scenariuszem. Ich współpraca okazała się udana. 

Film rozgrywa się w 1977 roku, osiem lat po wydarzeniach z "Pewnego razu... w Hollywood". Cliff Booth nie zajmuje się już tak często pracą kaskadera. Zamiast tego wykonuje różne dorywcze zlecenia, które zapewniają mu dochód. Jak wyjaśnił Tarantino, gdy ludzie z hollywoodzkiej branży wpadają w kłopoty i schodzą na niebezpieczną ścieżkę, Cliff jest człowiekiem, który potrafi ich z nich wyciągnąć.

W obsadzie produkcji znaleźli się również Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Holt McCallany i Timothy Olyphant. Fincher współpracował przy projekcie ze swoim stałym operatorem Erikiem Messerschmidtem. Według doniesień budżet filmu przekracza 200 milionów dolarów.

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" trafią na Netfliksa 23 grudnia.

"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" - zwiastun



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