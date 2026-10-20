Quentin Tarantino wskazał Davida Finchera jako swojego ulubionego reżysera (poza sobą)

Quentin Tarantino rzadko przepuszcza okazję, by wyrazić mocną opinię o kinie i jego twórcach. Podczas wizyty w programie "The Graham Norton Show" reżyser "Pulp Fiction" mówił między innymi o napisanym przez niego filmie "Dalsze perypetie Cliffa Bootha", czyli kontynuacji "Pewnego razu... w Hollywood". W pewnym momencie rozmowa zeszła na innego znanego filmowca, a Tarantino nie szczędził mu pochwał.
Quentin Tarantino wyróżnia twórcę "Zodiaka" Tarantino
wyróżnił Davida Finchera
, który stanął zresztą za kamerą nowego filmu o Cliffie Boothie
. Reżyser stwierdził: To mój ulubiony reżyser, poza mną samym.
Nie jest to pierwszy raz, gdy Tarantino
tak wysoko ocenia dorobek Finchera
. W przeszłości nazywał "Zodiaka
" i "The Social Network
" arcydziełami. Z entuzjazmem wypowiadał się też o "Zabójcy
", określając go jako jeden z najlepszych filmów, jakie widział w tej dekadzie.
Co ciekawe, Fincher
nie był pierwszym wyborem Tarantino
do realizacji nowego filmu o Cliffie Boothie
. Reżyser początkowo zamierzał odłożyć scenariusz na półkę, ale Brad Pitt
zaproponował, by projekt przejął właśnie twórca "Siedem
". Tarantino
przystał na propozycję, a Fincher
zainteresował się scenariuszem. Ich współpraca okazała się udana.
Film rozgrywa się w 1977 roku, osiem lat po wydarzeniach z "Pewnego razu... w Hollywood
". Cliff Booth
nie zajmuje się już tak często pracą kaskadera. Zamiast tego wykonuje różne dorywcze zlecenia, które zapewniają mu dochód. Jak wyjaśnił Tarantino
, gdy ludzie z hollywoodzkiej branży wpadają w kłopoty i schodzą na niebezpieczną ścieżkę, Cliff
jest człowiekiem, który potrafi ich z nich wyciągnąć.
W obsadzie produkcji znaleźli się również Elizabeth Debicki
, Scott Caan
, Carla Gugino
, Yahya Abdul-Mateen II
, Peter Weller
, Holt McCallany
i Timothy Olyphant
. Fincher
współpracował przy projekcie ze swoim stałym operatorem Erikiem Messerschmidtem
. Według doniesień budżet filmu przekracza 200 milionów dolarów.
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha
" trafią na Netfliksa 23 grudnia.
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" - zwiastun