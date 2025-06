Różne pokolenia, te same wartości - Bogusław Linda i Jakub Gierszał w kampanii Tyskie "Z pokolenia na pokolenie jesteśmy na TY"

Nowa kampania Tyskie to manifest relacyjności ponad pokoleniowymi różnicami. Marka, która od dekad towarzyszy Polakom, po raz kolejny staje się łącznikiem międzyludzkich relacji. "Z pokolenia na pokolenie jesteśmy na TY" to opowieść o wspólnym języku i wartościach, które trwają niezależnie od metryki. Pokolenia mogą się zmieniać, ale to, co naprawdę ważne – zaufanie, wspólnota, otwartość – nie przemija.Strategia kampanii opiera się na przekonaniu, że różnice nie muszą dzielić, a prawdziwa bliskość nie zna wieku. Bogusław Linda Jakub Gierszał symbolizują ciągłość międzypokoleniowego dialogu – są reprezentantami całych dekad polskiego kina i kultury. Pokazują, że fundamenty relacji – rozmowa, wzajemny szacunek, ciekawość drugiego człowieka – są wspólne niezależnie od czasu, w którym dorastaliśmy. Tyskie od lat buduje swoją komunikację na wartościach wspólnotowych. Tam, gdzie ścierają się poglądy, marka inicjuje dialog. Każdy symboliczny gest – jak stuknięcie się butelkami piwa i wymiana imion – staje się początkiem relacji.– W kampanii zestawiamy różne życiowe perspektywy, ale cel mamy wspólny – inspirować do spotkań i rozmów, które przekraczają granice wieku czy światopoglądu. Bogusław Jakub udowadniają, że "na TY" możemy być z każdym – jeśli tylko damy sobie szansę. To kampania o tym, co nas łączy, a nie dzieli – mówi Wojciech Szerszeń, brand manager Tyskie.Kampania wystartowała 9 czerwca i obejmie szeroką obecność w telewizji, digitalu oraz działania w przestrzeni fizycznej. Zaplanowano m.in. limitowane edycje produktów inspirowane czterema różnymi dekadami od lat 70 do lat 2000, współprace z ikonami popkultury, wydarzenia i aktywacje celebrujące międzypokoleniowe relacje.Za koncepcję kreatywną odpowiada agencja Huta 19 im. Joachima Fersengelda oraz zespół marki Tyskie. Spoty wyreżyserował Tadeusz Śliwa, zdjęcia wykonała Zuza Krajewska. Produkcję zrealizowało MOON Films, postprodukcję – Lunapark, a udźwiękowienie – Juice Sound. Media zaplanowała agencja Zenith, identyfikację wizualną przygotowała Mamastudio. Za PR i działania non-standard odpowiada Grupa Przestrzeń.