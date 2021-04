RANKING: Najlepsze filmy do obejrzenia w PLAYER.PL

15 FILM Pozycja obowiązkowa Book Club 2018 44 min. 2018 6,5 10 18 493 oceny społeczności 7 968 chce zobaczyć gatunek Komedia kraj USA reżyser Bill Holderman obsada Diane Keaton

Jane Fonda Dobiegające sześćdziesiątki przyjaciółki spotykają się co miesiąc, by porozmawiać o przeczytanych książkach. Gdy kolejną z nich jest "50 twarzy Greya", panie w trakcie lektury nabierają ochoty na romanse i przygody.

14 FILM Geniusz Genius 2016 44 min. 2016 6,5 10 14 845 ocen społeczności 20 666 chce zobaczyć gatunek Biograficzny

Dramat kraj USA

Wielka Brytania reżyser Michael Grandage obsada Colin Firth

Jude Law Thomas Wolfe pragnie znaleźć oficynę, skłonną wydać jego powieść. Po długich poszukiwaniach trafia na Maxa Perkinsa, doświadczonego korektora, którego głównym celem jest odkrywanie młodych i zdolnych autorów.

13 FILM Fuga 2018 40 min. 2018 6,5 10 15 458 ocen społeczności 13 467 chce zobaczyć gatunek Thriller

Psychologiczny kraj Czechy

Polska

Szwecja reżyser Agnieszka Smoczyńska obsada Gabriela Muskała

Łukasz Simlat Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia.

11 FILM Dżungla Jungle 2017 55 min. 2017 6,6 10 36 186 ocen społeczności 11 343 chce zobaczyć gatunek Thriller kraj Australia

Kolumbia reżyser Greg McLean obsada Daniel Radcliffe

Thomas Kretschmann Trzech przyjaciół zwiedzających Amerykę Południową postanawia przeżyć przygodę i wraz z tajemniczym przewodnikiem wybierają się na wyprawę do amazońskiej dżungli.

6 FILM Kursk 2018 57 min. 2018 7,0 10 12 870 ocen społeczności 8 871 chce zobaczyć gatunek Dramat kraj Belgia

Francja

Luksemburg reżyser Thomas Vinterberg obsada Matthias Schoenaerts

Léa Seydoux Rosyjski, atomowy okręt podwodny "Kursk" ulega wypadkowi. Brytyjski rząd oferuje pomoc w poszukiwaniu ocalałych z tragedii.

4 FILM Cicha noc 2017 37 min. 2017 7,3 10 80 851 ocen społeczności 31 457 chce zobaczyć gatunek Dramat

Komedia

Świąteczny kraj Polska reżyser Piotr Domalewski obsada Dawid Ogrodnik

Tomasz Ziętek Pracujący za granicą Adam niespodziewanie wraca do rodzinnego domu na Boże Narodzenie. Nikt z krewnych nie spodziewa się, jak wielki wpływ na ich życie będą miały dalsze wydarzenia wigilijnej nocy.

