Mamy już recenzję "Dalszych perypetii Cliffa Bootha" – filmu, który trafia na ekrany osiem lat po wydarzeniach z "Pewnego razu... w Hollywood" i ponownie zabiera nas do Los Angeles. Tym razem Cliff Booth nie jest już kaskaderem, tylko człowiekiem od załatwiania cudzych problemów, a jedno zlecenie szybko wciąga go w świat szantażu, gangsterów i brudnych interesów.
Do swojej pamiętnej roli powraca Brad Pitt
, a partneruje mu m.in. Elizabeth Debicki
. Scenariusz napisał co prawda Quentin Tarantino
, ale za kamerą stanął David Fincher
, więc trudno o bardziej kuszące połączenie dwóch bardzo różnych filmowych osobowości. A czy z tego spotkania wyszło coś więcej niż efektowna ciekawostka? O tym przeczytacie w naszej recenzji.
Recenzję filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha
" można już przeczytać na jego karcie POD LINKIEM TUTAJ
. A poniżej znajdziecie jej fragmenty. Miłość, śmierć i robota
autor: Jakub Popielecki
W recenzji przeczytacie: Akcja "Dalszych perypetii Cliffa Bootha" toczy się przecież w przeddzień przełomu: do kin weszły właśnie "Gwiezdne wojny", które zaraz zmienią Hollywood w taśmę produkcyjną blockbusterowych Big Maków. Same "Dalsze perypetie" stoją w podobym rozkroku. Film podpisało dwóch przedstawicieli pokolenia X, ale – pomimo króciutkiej dystrybucji w kinach IMAX – nakręcili go dla Netfliksa, medium ery millenialsów i genzetek. dorosłych – filmy to jego pasja, a porno to też sztuka, poza tym od czegoś trzeba zacząć. Sly sam pisze scenariusze, marzy o aktorstwie i chce pokazać światu, że stać go na więcej.
Znamienne: "Perypetie" otwiera klasyczny netfliksowy dżingiel upozowany na logo starej wytwórni filmowej, przykryty warstwą grubego ziarna rodem ze "starego kina". Z tym, że taka analogowa stylówa jest tylko kostiumem, symulacją: "efekt taśmy" na bank stworzono w komputerze, bez udziału taśmy. Ten żart – "Netfliks, ale retro, ale jednak cyfrowy" – jest więc żartem bardzo cierpkim. Przy okazji ładnie opisuje różnicę między Tarantino a Fincherem.
Dalej recenzja jest jeszcze ciekawsza: Jest to też film paradoksalny. Niby zachowuje się fajniacko jak dzieło pierwszego. Ale ma drętwy posmak stylu drugiego. Niby na tytułowe "perypetie" składa się ciąg cokolwiek imprezowych sytuacji, a z ekranu non stop atakuje nas sex drugs & rock’n’roll. Ale to jednocześnie opowieść o tym, że impreza nie może trwać wiecznie. Kolejne potencjalne schadzki i balangi kończą się przecież falstartami, potknięciami, cockblockami. Odpowiedzialni za ilustrację muzyczną Trent Reznor i Atticus Ross muszą więc robić rozkrok: raz grają pastisz soundtracku z "Shafta", raz po swojemu świdrują nam mózg jakimiś infradźwiękami.
Tarantino z Fincherem wysyłają tu więc sprzeczne sygnały i koniec końców trudno powiedzieć, ile w tym starcia dwóch silnych autorskich emploi, a ile zamierzonego efektu zimnego prysznica. "Dalsze perypetie" ogląda się bowiem jak kumpelski feel good movie, po którym wcale nie czujesz się good. W 2011 roku "Dziewczyna z tatuażem" Finchera była promowana sloganem "The Feel Bad Movie of Christmas". Ale hasło pasuje równie dobrze do "Cliffa Bootha", którego premierę na platformie Netflix zaplanowano na 23 grudnia. Cała recenzja filmu "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ.