RECENZJA: "Wichrowe wzgórza" tak kontrowersyjne jak "Saltburn"?

Dziś w kinach debiutują wyczekiwane "Wichrowe wzgórza", a my mamy dla Was świeżą recenzję. Reżyserka Emerald Fennell, twórczyni filmów "Obiecująca. Młoda. Kobieta" i kontrowersyjnego "Saltburn", podchodzi do klasycznej historii miłosnej z odwagą i oryginalnością.
W rolach głównych Margot Robbie
i Jacob Elordi
tworzą duet, którego zakazana namiętność przeradza się w toksyczną, emocjonalną burzę. Oczekiwania na film dodatkowo podsycają plotki sugerujące romans Robbie i Elordiego na planie – których być może sami są autorami, wyznając sobie gorące uczucia i wzajemną fascynację podczas promocji filmu.
Czy "Wichrowe Wzgórza
" Fennell
Czy "Wichrowe Wzgórza" Fennell to najlepszy wybór na walentynki? Przeczytacie naszą recenzję autorstwa Jakuba Popieleckiego. Poniżej znajdziecie jej fragmenty.
recenzja filmu "Wichrowe Wzgórza", reż. Emerald Fennell(in)S & (tagra)M
autor: Jakub Popielecki
W recenzji Jakuba Popieleckiego przeczytacie, czego się po "Wichrowych Wzgórzach
" Fennell
spodziewać. Autor pisze: "Wichrowe wzgórza" to film, który chce być albo znienawidzony, albo pokochany. Reżyserka Emerald Fennell już w pierwszej scenie demonstracyjnie seksualizuje trupa i robi nieprzyzwoite gesty, a potem regularnie flirtuje z poetyką szmiry i celuje w skandal.
Jak w rękach Fennell słynącej z zamiłowania do kontrowersji wypada wielokrotnie wcześniej ekranizowana książka? W wersji Fennell "Wichrowe wzgórza" to opowieść typu "piękna ona i przystojny on, dzieliło ich wszystko". Ona to Catherine Earnshaw (Margot Robbie), rozpieszczona córka podupadającego szlachcica. On – Heathcliff (Jacob Elordi), przygarnięty przez jej ojca znajda i parobek na dworze Earnshawów.
Czy po filmie można się spodziewać czego oryginalnego? Fennell gra w tę samą grę z widzem, bo choć z lubością ślizga się obiektywem po spoconych ciałach bohaterów, nakręciła erotyk bez ani jednej nagiej piersi czy pośladka. W zamian radośnie mnoży kolejne kosmate konotacje: ręka taplająca się w rozbitym glucie jajka, ślimak zostawiający ścieżkę śluzu na szybie, palec wetknięty do rybiej gęby w galarecie.
W recenzji znajdziecie też odpowiedź na kluczowe pytanie: Jak w swoich rolach wypadają Robbie i Elordi: Margot Robbie jako humorzasta lalka Barbie i Jacob Elordi jako byroniczny Ken są tu całkiem wdzięczni. A jednak ten Heathcliff jest w dwójnasób wybielony – zarówno dosłownie, jak i metaforycznie, a rasowe napięcie z pierwowzoru zostało niemal całkowicie zignorowane.
"Wichrowe Wzgórza" – zobacz zwiastun