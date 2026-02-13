Newsy RECENZJA: "Wichrowe wzgórza" tak kontrowersyjne jak "Saltburn"?
news

RECENZJA: "Wichrowe wzgórza" tak kontrowersyjne jak "Saltburn"?

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/RECENZJA%3A+%22Wichrowe+wzg%C3%B3rza%22+tak+kontrowersyjne+jak+%22Saltburn%22-165175
RECENZJA: &quot;Wichrowe wzgórza&quot; tak kontrowersyjne jak &quot;Saltburn&quot;?
Dziś w kinach debiutują wyczekiwane "Wichrowe wzgórza", a my mamy dla Was świeżą recenzję. Reżyserka Emerald Fennell, twórczyni filmów "Obiecująca. Młoda. Kobieta" i kontrowersyjnego "Saltburn", podchodzi do klasycznej historii miłosnej z odwagą i oryginalnością. 

W rolach głównych Margot Robbie i Jacob Elordi tworzą duet, którego zakazana namiętność przeradza się w toksyczną, emocjonalną burzę. Oczekiwania na film dodatkowo podsycają plotki sugerujące romans Robbie i Elordiego na planie – których być może sami są autorami, wyznając sobie gorące uczucia i wzajemną fascynację podczas promocji filmu. 

Czy "Wichrowe Wzgórza" Fennell to najlepszy wybór na walentynki? Przeczytacie naszą recenzję autorstwa Jakuba Popieleckiego. Poniżej znajdziecie jej fragmenty. Cała jest już dostępna na karcie filmu
POD LINKIEM TUTAJ


recenzja filmu "Wichrowe Wzgórza", reż. Emerald Fennell


(in)S & (tagra)M
autor: Jakub Popielecki

W recenzji Jakuba Popieleckiego przeczytacie, czego się po "Wichrowych Wzgórzach" Fennell spodziewać. Autor pisze:

"Wichrowe wzgórza" to film, który chce być albo znienawidzony, albo pokochany. Reżyserka Emerald Fennell już w pierwszej scenie demonstracyjnie seksualizuje trupa i robi nieprzyzwoite gesty, a potem regularnie flirtuje z poetyką szmiry i celuje w skandal.

Jak w rękach Fennell słynącej z zamiłowania do kontrowersji wypada wielokrotnie wcześniej ekranizowana książka?

W wersji Fennell "Wichrowe wzgórza" to opowieść typu "piękna ona i przystojny on, dzieliło ich wszystko". Ona to Catherine Earnshaw (Margot Robbie), rozpieszczona córka podupadającego szlachcica. On – Heathcliff (Jacob Elordi), przygarnięty przez jej ojca znajda i parobek na dworze Earnshawów.

Czy po filmie można się spodziewać czego oryginalnego?

Fennell gra w tę samą grę z widzem, bo choć z lubością ślizga się obiektywem po spoconych ciałach bohaterów, nakręciła erotyk bez ani jednej nagiej piersi czy pośladka. W zamian radośnie mnoży kolejne kosmate konotacje: ręka taplająca się w rozbitym glucie jajka, ślimak zostawiający ścieżkę śluzu na szybie, palec wetknięty do rybiej gęby w galarecie.

W recenzji znajdziecie też odpowiedź na kluczowe pytanie: Jak w swoich rolach wypadają Robbie i Elordi:

Margot Robbie jako humorzasta lalka Barbie i Jacob Elordi jako byroniczny Ken są tu całkiem wdzięczni. A jednak ten Heathcliff jest w dwójnasób wybielony – zarówno dosłownie, jak i metaforycznie, a rasowe napięcie z pierwowzoru zostało niemal całkowicie zignorowane.

Całą recenzję filmu "Wichrowe Wzgórza" można przeczytać TUTAJ.

"Wichrowe Wzgórza" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Wichrowe wzgórza

Zobacz wszystkie artykuły

Wichrowe wzgórza  (2026)

 Wichrowe wzgórza

Wichrowe wzgórza  (1992)

 Wichrowe wzgórza

Wichrowe wzgórza  (2011)

 Wichrowe wzgórza

Wichrowe wzgórza  (2009)

 Wichrowe wzgórza

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

"Władcy Wszechświata": Ram Man, Fisto oraz Teela na nowych zdjęciach

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Czy kino powinno być polityczne? Wim Wenders w ogniu krytyki

Filmy

"Gundam": Który aktor dołączył do obsady filmu z Sydney Sweeney?

Seriale

Kto zagra w nowym serialu twórczyni "Mogę cię zniszczyć"?

3 komentarze
Filmy

"The Hunt For Gollum": znamy opis fabuły nowego filmu ze Śródziemia?

8 komentarzy
Filmy

Gwiazda "Bohemian Rhapsody" w obsadzie biografii Beatlesów. Kto jeszcze?

Filmy

"Batman 2": Skarsgård zamiast Pitta? Nie tym razem.

4 komentarze