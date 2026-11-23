Już za kilka dni – 25 listopada – na Prime Video zadebiutuje "Blade Runner 2099", czyli pierwsza serialowa odsłona jednej z najważniejszych sag science fiction w historii kina. Akcja przenosi nas 50 lat po wydarzeniach z "Blade Runnera 2049", do Los Angeles, w którym replikanci przejęli władzę, a ludzie znaleźli się w znacznie mniej komfortowej sytuacji. Oczekiwania są spore, bo za projektem jako producent wykonawczy stoi Ridley Scott, a w rolach głównych spotykają się Michelle Yeoh i Hunter Schafer. Pozostaje więc pytanie, czy serial znalazł własny sposób na opowiedzenie o tym, co to znaczy być człowiekiem.
Twórcy mówią w wywiadach, że celowali w efekt "słonecznego noir", z premedytacją odwracając ikonografię pierwowzoru. Taka manifestacyjna negacja to w sumie dobry pomysł na sequel. W ten sposób możesz momentalnie odróżnić się od rzucającego długi cień klasyka. Z drugiej strony: podkreślając różnicę, ryzykujesz, że tym bardziej zwrócisz na nią uwagę.
To pytanie, z którym musieli zmierzyć się już widzowie "Blade Runnera 2049" Denisa Villeneuve’a: czy każdego nowego "Blade Runnera" należy rozliczać według reguł oryginalnego "Blade Runnera"? Żeby nie było, "Blade Runner 2099" koniec końców sam zaprasza do porównań. Fabuła kręci się przecież wokół poszukiwania bladerunnerowego Świętego Graala, którym jest zaginiona metoda produkcji pierwszej generacji replikantów. Okazuje się bowiem, że androidy Nexus 1 – w przeciwieństwie do wszystkich kolejnych modeli – miały być (rzekomo) długowieczne.
"Blade Runner 2099"
I dalej:
Główna bohaterka, Cora (Hunter Schafer), w opresji zostaje zmuszona do podszywania się pod łowczynię. Za partnerkę dostaje replikantkę Olwen (Michelle Yeoh), której "termin przydatności" zbliża się nieubłaganie. Wspólnie tworzą klasyczny policyjny duet, w którym zwyczajowo "dzieli je wszystko": jedna jest Amerykanką, druga Azjatką, jedna blondynką, druga brunetką, jedna jest stara, a druga młoda, jedna jest człowiekiem, druga androidem. Obie jednak – z różnych powodów – próbują rozwikłać tę samą zagadkę: tajemnicze zniknięcie blade runnera imieniem Marek.
Z odwrócenia dynamiki człowiek-replikant wyrastają zmiany w świecie przedstawionym. Zamiast badać podejrzanych pod kątem niedostatku empatii, nowi blade runnerzy szukają jej nadmiaru: test przeprowadza zaś dziecko, żeby skuteczniej triggerować fabrycznie bezpłodnych replikantów. W jednej ze scen bohaterki odwiedzają klub, w którym androidy mogą realizować swoje najskrytsze fantazje. Replikanci nie oddają się tam jednak seksualnym perwersjom, tylko odgrywają niedostępne im stany: macierzyństwo oraz starość. W miejsce skórzanej maski i pejcza stawiają na protezę brzucha ciążowego albo sztuczne zmarszczki.