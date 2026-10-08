Newsy RECENZJA: Jan Borysewicz "Mniej obcy"?
news

RECENZJA: Jan Borysewicz "Mniej obcy"?

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/RECENZJA%3A+Jan+Borysewicz+%22Mniej+obcy%22-168989
RECENZJA: Jan Borysewicz &quot;Mniej obcy&quot;?
źródło: materialy promocyjne
Prosto z Gdyni do kina – film Kristoffera Rusa "Mniej obcy" można już oglądać na dużym ekranie w całej Polsce. Dzięki niemu mamy szansę poznać lepiej legendę polskiego rocka – Jana Borysewicza. Jak zapowiadają twórcy: "Mniej obcy" to powieść o muzyce, buncie i wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością. W roli Borysewicza, lidera zespołu Lady Punk, oglądamy tu Mikołaja Bukrewicza (dorosły Jan) i Mirosława Tomczuka (mały Janek).

Naszą recenzję filmu można już przeczytać na jego karcie POD LINKIEM TUTAJ. A poniżej – jej fragmenty. 

recenzja filmu "Mniej obcy", reż. Kristoffer Rus


Fabryka biografii
autor: Łukasz Budnik

O fabule autor pisze:

Film Kristoffera Rusa (znanego z trylogii "Za duży na bajki") zaczyna się w momencie, gdy Lady Pank jest już znanym i popularnym zespołem. Tuż przed koncertem milicja upomina grupę, by nie śpiewała ich największego przeboju – "Mniej niż zero". Jak łatwo się domyślić, Lady Pank z Borysewiczem na czele nie stosuje się do polecenia. Po tej krótkiej prezentacji buntowniczego charakteru zespołu i jego lidera reżyser zabiera nas do czasów, gdy Borysewicz miał kilkanaście lat i dopiero odkrywał miłość do rock and rolla oraz stawiał pierwsze kroki na scenie. W kolejnych fragmentach dowiadujemy się, że jego ojciec jest surowy i niewspierający, a młody Janek ma dobry kontakt z chorującą na stwardnienie rozsiane mamą i (przede wszystkim) z bratem. Scenom towarzyszy narracja Borysewicza z offu. Nie jest to jednak zwykły komentarz – muzyk zwraca się bowiem bezpośrednio do Boga. Koreluje to w jakiś sposób z dość często poruszanym w filmie tematem wiary i pobożności, ale też nie wnosi wiele do całości. Borysewicz-narrator nie mówi nic, czego byśmy nie wywnioskowali sami, oglądając jego historię.


W recenzji przeczytacie też:

Film broni się natomiast realizacją (scenografia pomaga w odtworzeniu klimatu tamtych lat) i aktorstwem. Debiutujący Mikołaj Bukrewicz – który sam także zajmuje się muzyką – zalicza tu naprawdę udany występ, ma odpowiednią charyzmę i świetnie radzi sobie w portretowaniu często trudnych emocji. Bez zarzutu wypadają także Mirosław Tomczuk jako młody Jan, Ireneusz Czop i Kinga Preis jako rodzice Jana oraz Patryk Pietrzak jako Mogielnicki (który ma dobrą ekranową chemię z Bukrewiczem). Fanom polskiej muzyki radość może sprawić wplecenie w fabułę kilku znanych postaci polskiej sceny – np. Maciej Musiałowski wciela się w Romualda Lipko, a Aleksandra Jachymek w Mirę Kubasińską. Ta jednak ma łącznie może z minutę czasu ekranowego – głównie siedzi na koniu.

Cała recenzja filmu "Mniej obcy" dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ

"Mniej obcy" – zobacz zwiastun



Powiązane artykuły Mniej obcy

Zobacz wszystkie artykuły

Mniej obcy  (2026)

 Mniej obcy

Mniej niż zero  (1987)

 Mniej niż zero

Lady Pank - kawa i papierosy  (1996)

 Lady Pank - kawa i papierosy

Najnowsze Newsy

Filmy

Kobiecy western od twórczyni "Zmierzchu" w drodze

VOD Seriale

Czy Josh Brolin i Emilia Clarke znajdą szczęście?

1 komentarz
Filmy

"Stań przy mnie" 28 października o godz. 20 w kinie Iluzjon

Filmy

Samuel L. Jackson zdradza, kiedy wróci Nick Fury

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: "Ojczyzna" ma już prawie 100 rywali do statuetki

Seriale Podcast Filmy

"Mam parę uwag" #149: A najlepsza "Lalka" to...

1 komentarz
Filmy

Gotowi na jedną z najbardziej kontrowersyjnych scen w historii kina?

15 komentarzy