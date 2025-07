RECENZJA serialu "Sandman", sezon 2. Jakie historie zobaczymy na ekranie?

Recenzja serialu "Sandman" – sezon 2. pierwsze 6 odcinków

Sandman" – sezon 2. Zobacz zwiastun

Jakiś czas temu scenarzysta David S. Goyer zapewnił jednak, że plan na 2. sezony pojawił się dużo wcześniej:Drugi 12-odcinkowy serial został podzielony na dwie części. Pierwsze 6 odcinków właśnie zadebiutowało na Netfliksie. Obejrzał je dla nas Jan Sławiński, który podzielił się wrażeniami w. Znajdziecie ją w całości– zastawia się we wstępie swojej recenzji Jan Sławiński.Jeśli towarzyszą Wam podobne obawy, autor ma dla Was odpowiedź.Najważniejszym pytaniem pozostaje jednak: czy nowe odcinki oferują coś nowego i czy utrzymują poziom 1. sezonu. Recenzja rozwieje także te wątpliwości. Przeczytacie w niej też:Czy to dobry znak?