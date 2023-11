RECENZJA widowiska "Ballada ptaków i węży": To film naprawdę gorzki i mroczny

***

recenzja filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", reż. Francis Lawrence

zwiastun filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"

W najbliższy piątek w kinach zadebiutuje wyczekiwany od kilku lat prequel seriiw reżyserii autora trzech ostatnich filmów w cyklu – Francisa Lawrence'a . Fabuła opowiada o młodym Coriolanusie Snow, który zostaje mentorem trybutki z Dwunastego Dystryktu podczas 10. Głodowych Igrzysk. W ten sposób poznajemy jego drogę, jaką przebył do pozycji znanej widzom z "Igrzysk śmierci". W głównej roli brytyjski aktor Tom Blyth . Partneruje mu Rachel Zegler Czy film spełni oczekiwania miłośników " Igrzysk śmierci "? A może przebija je, dając coś, czego się zupełnie nie spodziewaliśmy? Przeczytajcie naszą recenzję.Jej fragment znajdziecie poniżej. Całość można już przeczytać na karcie filmuautor: Marcin PietrzykTo nie zabawa – ostrzega już w pierwszych scenach filmu Francis Lawrence , reżyser " Igrzysk śmierci: Ballady ptaków i węży ". Na ekranie widzimy spowitą śniegiem panoramę zrujnowanego miasta. Przemierza je dwoje dzieci. Zdesperowanych, głodnych, przerażonych. Mają szczęście: w śmieciach znajdują resztki jedzenia. Inni za przetrwanie zapłacą własnym człowieczeństwem, kiedy zmrożone ludzkie ciała staną się dla nich źródłem pokarmu... Zmierzch " i oryginalne " Igrzyska śmierci " stworzyły w Hollywood nowy gatunek w kinie – YA (). Na zbudowanych przez nich fundamentach powstało od tego czasu wiele produkcji. Większość z nich jest jednak niewarta wspomnienia. YA szybko stało się bowiem w kinie synonimem tandety i infantylizmu. Dlatego "Ballada ptaków i węży" już na początku składa tak mocną deklarację. Lawrence przywraca YA kinu, przypominając, że nurt ten ma bardzo piękną i bogatą tradycję; że jest tu miejsce także na poruszanie naprawdę poważnych egzystencjalnych problemów (w Ameryce "Czarnoksiężnik z Archipelagu" Ursuli K. Le Guin jest uważany za literaturę YA!).Na deklaracji się jednak nie kończy. Francis Lawrence rozpisał na trzy akty opowieść o cenie, jaką płacimy za przetrwanie. Naszym głównym nauczycielem gorzkiej lekcji będzie młody Coriolanus Snow ( Tom Blyth ), dziedzic legendy Kapitolu. Jego ojciec zmarł w czasie wojny, a bez niego pozycja rodu Snowów zmalała. Coriolanus stara się ją odzyskać. Przed rówieśnikami zachowuje pozory dumnego patrycjusza, choć w rzeczywistości nie stać go nawet na jedzenie. Walczy o jak najlepsze oceny, by zdobyć nagrodę i związane z tym fundusze, które mogą być ostatnią deską ratunku dla niego, jego kuzynki i babki. Kiedy zasady gry zostają zmienione, będzie walczył dalej – o przetrwanie Lucy Gray Baird ( Rachel Zegler ) trybutki z Dystryktu Dwunastego.