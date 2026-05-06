RIP Copilot. Przynajmniej na konsolach Xbox

Microsoft zmienia zdanie w sprawie Copilota

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… — Asha (@asha_shar) May 5, 2026

Przypomnijmy, że dopiero co w marcu (tuż przed ogłoszeniem zmian na szczycie growego oddziału Microsoftu) do sieci trafiły doniesienia na temat rozszerzenia usługi Gaming Copilot o konsole. Dwa miesiące później te plany są już nieaktualne.Asha Sharma ogłosiła kolejne zmiany we władzach Microsoft Xbox. Przy okazji wspomniała, żeW marcu Microsoft próbował sprzedać ideę AI Gaming Copilot graczom jako coś, co będzie im niezbędne, ułatwiając rozgrywkę. Asystent pozwala graczom na zadawanie pytań dotyczących właśnie granych gier (np. grając w "Minecraft" można zadać pytanie: "przypomnij mi, czego potrzebuję, żeby zrobić miecz"). Asystent może też zaproponować nowe gry lub też podać informacje dotyczące szczegółów konta.Powody zmiany podejścia Microsoftu do Copilota nie są oczywiście znane, ale raczej nietrudno się ich domyślić. AI Microsoftu nie cieszyło się dobrą opinią.