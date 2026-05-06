RIP Copilot. Przynajmniej na konsolach Xbox

Asha Sharma, nowa szefowa Xbox, idzie jak burza. Dopiero co ogłosiła obniżenie cen najdroższych pakietów Game Passa, a tu już mamy kolejną ważną decyzję dla graczy, która zapisana zostanie na konto Sharmy. Tym razem chodzi o sztuczną inteligencję Copilot.
Microsoft zmienia zdanie w sprawie Copilota
Przypomnijmy, że dopiero co w marcu (tuż przed ogłoszeniem zmian na szczycie growego oddziału Microsoftu) do sieci trafiły doniesienia na temat rozszerzenia usługi Gaming Copilot o konsole. Dwa miesiące później te plany są już nieaktualne.
Asha Sharma ogłosiła kolejne zmiany we władzach Microsoft Xbox. Przy okazji wspomniała, że prace nad wersją Copilota na konsole zostały wstrzymane, a Copilot na mobile'u będzie wygaszany.
W marcu Microsoft próbował sprzedać ideę AI Gaming Copilot graczom jako coś, co będzie im niezbędne, ułatwiając rozgrywkę. Asystent pozwala graczom na zadawanie pytań dotyczących właśnie granych gier (np. grając w "Minecraft" można zadać pytanie: "przypomnij mi, czego potrzebuję, żeby zrobić miecz"). Asystent może też zaproponować nowe gry lub też podać informacje dotyczące szczegółów konta.
Powody zmiany podejścia Microsoftu do Copilota nie są oczywiście znane, ale raczej nietrudno się ich domyślić. AI Microsoftu nie cieszyło się dobrą opinią.