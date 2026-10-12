RJ Mitte nie żyje. Aktor znany z "Breaking Bad" miał 34 lata

W poniedziałek w Teksasie w wieku 34 lat odszedł RJ Mitte - odtwórca roli Waltera White’a Jr. w kultowym serialu "Breaking Bad". Z niepotwierdzonych na razie doniesień serwisu TMZ wynika, że aktor popełnił samobójstwo.
RJ Mitte: życie i kariera Mitte
występował w produkcji AMC w latach 2008–2013, wcielając się w syna głównego bohatera (Bryan Cranston
). Serial zdobył 16 nagród Emmy, w tym dwukrotnie statuetkę dla najlepszego serialu dramatycznego. W 2014 roku Mitte wraz z pozostałymi członkami obsady otrzymał nagrodę Gildii Aktorów dla najlepszego zespołu aktorskiego w serialu dramatycznym.
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RJ Mitte z obsadą "Breaking Bad"
Aktor - tak jak jego ekranowy bohater - chorował na mózgowe porażenie dziecięce. Swoją rozpoznawalność wykorzystywał do promowania integracji oraz zwiększania świadomości na temat niepełnosprawności. Angażował się także w działalność charytatywną jako ambasador organizacji United Cerebral Palsy i Shriners Children’s oraz prezes The Mitte Foundation wspierającej inicjatywy społeczne i dobroczynne.
Po sukcesie "Breaking Bad
" rozwijał karierę w filmie i telewizji. W 2021 roku zagrał w dramacie "Triumf
" licealistę z mózgowym porażeniem dziecięcym, który za wszelką cenę chce zostać zapaśnikiem. W 2024 roku wystąpił u boku Dove Cameron
w "Love Me Dead
", a rok później pojawił się w filmie "Westhampton
" z Finnem Wittrockiem
. Ostatni raz pojawił się na ekranie w niezależnej produkcji "Talking to Strangers".
Przedstawiciele Mitte’a poprosili o uszanowanie prywatności jego rodziny w tym trudnym dla niej czasie.
"Breaking Bad": fragment serialu