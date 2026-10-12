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RJ Mitte nie żyje. Aktor znany z "Breaking Bad" miał 34 lata

TMZ / autor: /
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RJ Mitte nie żyje. Aktor znany z &quot;Breaking Bad&quot; miał 34 lata
źródło: Getty Images
autor: Rodin Eckenroth
W poniedziałek w Teksasie w wieku 34 lat odszedł RJ Mitte - odtwórca roli Waltera White’a Jr. w kultowym serialu "Breaking Bad". Z niepotwierdzonych na razie doniesień serwisu TMZ wynika, że aktor popełnił samobójstwo.

RJ Mitte: życie i kariera



Mitte występował w produkcji AMC w latach 2008–2013, wcielając się w syna głównego bohatera (Bryan Cranston). Serial zdobył 16 nagród Emmy, w tym dwukrotnie statuetkę dla najlepszego serialu dramatycznego. W 2014 roku Mitte wraz z pozostałymi członkami obsady otrzymał nagrodę Gildii Aktorów dla najlepszego zespołu aktorskiego w serialu dramatycznym.

GettyImages-175064380.jpg Getty Images © Jim Spellman
RJ Mitte z obsadą "Breaking Bad"

Aktor - tak jak jego ekranowy bohater - chorował na mózgowe porażenie dziecięce. Swoją rozpoznawalność wykorzystywał do promowania integracji oraz zwiększania świadomości na temat niepełnosprawności. Angażował się także w działalność charytatywną jako ambasador organizacji United Cerebral Palsy i Shriners Children’s oraz prezes The Mitte Foundation wspierającej inicjatywy społeczne i dobroczynne.


Po sukcesie "Breaking Bad" rozwijał karierę w filmie i telewizji. W 2021 roku zagrał w dramacie "Triumf" licealistę z mózgowym porażeniem dziecięcym, który za wszelką cenę chce zostać zapaśnikiem. W 2024 roku wystąpił u boku Dove Cameron w "Love Me Dead", a rok później pojawił się w filmie "Westhampton" z Finnem Wittrockiem. Ostatni raz pojawił się na ekranie w niezależnej produkcji "Talking to Strangers".  

Przedstawiciele Mitte’a poprosili o uszanowanie prywatności jego rodziny w tym trudnym dla niej czasie.  

"Breaking Bad": fragment serialu



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