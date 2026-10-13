RJ Mitte żegnany przez gwiazdy "Breaking Bad". Poruszające słowa Cranstona

Wczoraj dotarła do nas przykra informacja - w wieku 34 lat zmarł RJ Mitte, znany najlepiej z roli Waltera White'a Juniora w serialu "Breaking Bad". Aktora upamiętniło już kilka innych gwiazd wspomnianego serialu - wśród nich Bryan Cranston, Aaron Paul i Dean Norris.
"Będę tęsknić, synu"
Najbardziej osobistym wpisem podzielił się Cranston
. Aktor przyznał, że jest pogrążony w rozpaczy. Przypomniał, że poznał Mittego
, gdy ten miał zaledwie 14 lat i dopiero zaczynał pracę na planie "Breaking Bad
". Cranston
wspomniał jego entuzjazm, determinację i drogę, jaką przeszedł jako aktor. Zwrócił również uwagę na zaangażowanie Mittego
w poprawę reprezentacji osób z niepełnosprawnościami. Aktor, który podobnie jak grana przez niego postać miał mózgowe porażenie dziecięce, wykorzystywał swoją rozpoznawalność, by wspierać innych. Cranston
wspomniał o możliwościach i potencjale, jaki miał Mitte
. Odniósł się też do tego, że aktor popełnił samobójstwo (informację tę potwierdziło wcześniej Variety), zdradzając że jeszcze kilka tygodni wcześniej wymieniali wiadomości i zastanawiali się, kiedy mogliby spotkać się na lunchu. Nie wiem, czy to spotkanie mogłoby zmienić bieg wydarzeń, ale wiem, że go kochałem i uwielbiałem spędzać z nim czas - zarówno podczas pracy nad serialem, jak i później, gdy zainteresowanie "Breaking Bad" już osłabło. Będę tęsknić, synu.
Głos zabrał również Aaron Paul
, serialowy Jesse Pinkman. W oświadczeniu dla "The Hollywood Reporter" stwierdził: Nie wiem, co powiedzieć. Jestem zdruzgotany tą wiadomością. RJ, kocham cię, przyjacielu. Będzie mi ciebie brakowało.
Aktor zwrócił się też do czytelników, przypominając im, że są kochani i nie są sami. Dean Norris
, który w "Breaking Bad
" grał Hanka Schradera (ekranowego wujka Waltera Juniora), przyznał w osobnym oświadczeniu, że wiadomość o śmierci Mittego
była dla niego ogromnym ciosem. Wspominał, że od początku opiekował się młodym aktorem na planie. Nazwał go wspaniałym człowiekiem i podkreślił, że trudno mu uwierzyć w to, co się stało. W podobnym tonie wypowiedział się Matt Jones
, który w "Breaking Bad
" grał Badgera. Aktor stwierdził, że Mitte
był dla wszystkich jak młodszy brat.