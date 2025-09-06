Newsy Rachel Brosnahan, Will Poulter i Charles Melton w melodramacie "Saturn Return"
news

Rachel Brosnahan, Will Poulter i Charles Melton w melodramacie "Saturn Return"

Filmweb, Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Rachel+Brosnahan%2C+Will+Poulter+i+Charles+Melton+w+melodramacie+%22Saturn+Return%22-162818
Rachel Brosnahan, Will Poulter i Charles Melton w melodramacie &quot;Saturn Return&quot;
źródło: Getty Images
autor: Maya Dehlin Spach
Rachel Brosnahan, Charles Melton i Will Poulter wkrótce spotkają się na planie melodramatu "Saturn Return". Projekt powstaje dla Netfliksa.

Co wiemy o "Saturn Return"?


Akcja "Saturn Return" będzie się rozgrywać na przestrzeni 10 lat w Chicago. Poznamy losy trójki bohaterów od beztroskiego życia w college'u do trudów dorosłego życia. Film ma podejmować tematy miłości, straty i skomplikowanych życiowych zakrętów. 

GettyImages-2207270101.jpg Getty Images © Monica Schipper
D'Pharaoh Woon-A-Tai oraz Will Poulter i Charles Melton na premierze filmu "Wojna"

Na krześle reżysera zasiądzie Greg Kwedar. Wraz z Clintem Bentleyem wprowadził on już poprawki do scenariusza autorstwa Gaelyn Golde.

Ostatnie role Rachel Brosnahan, Willa Poultera i Charlesa Meltona


Filmografię Rachel Brosnahan zamyka aktualnie "Superman" Jamesa Gunna. W tym roku premierę miał też inny film z jej udziałem – thriller "Amator", a do niedawna była gwiazdą serialu "Wspaniała pani Maisel". Will Poulter i Charles Melton spotkali się niedawno na planie "Wojny" Aleksa Garlanda. Poultera mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w "Strażnickach Galaktyki: Volume 3" Jamesa Gunna, "Śmierci jednorożca" Aleksa Scharfmana oraz serialach "Czarne lustro" i "The Bear". Melton w ostatnich latach dodał do swojego CV m.in. w "Obsesję" Todda Haynesa. Występował też w serialach "Riverdale" i "Poker Face". 

"Superman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o "Supermanie": 



Zobacz zwiastun "Wojny"


Przypominamy zwiastun "Wojny" – opartego na prawdziwych wydarzeniach dramatu Aleksa Garlanda


Powiązane artykuły Will Poulter

Zobacz wszystkie artykuły

Saturn Return  (2027)

 Saturn Return

Najnowsze Newsy

Filmy

Roth i Snoop zapraszają do nawiedzonego domu. Wejdziecie?

1 komentarz
Filmy

"Obecność 4". Recenzja ostatniego filmu serii

Filmy

Doktor Doom spotka Deadpoola? Ryan Reynolds odnosi się do plotek

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Queer Lion, Tydzień Krytyki – pierwsze nagrody w Wenecji 2025

Filmy

WENECJA 2025: Poznajcie "Cichą przyjaciółkę"

Filmy

Z MCU do biografii słynnej hollywoodzkiej rajfurki

Filmy

AI przywróci do życia zrujnowane arcydzieło?

9 komentarzy