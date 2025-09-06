Rachel Brosnahan, Will Poulter i Charles Melton w melodramacie "Saturn Return"

Rachel Brosnahan, Charles Melton i Will Poulter wkrótce spotkają się na planie melodramatu "Saturn Return". Projekt powstaje dla Netfliksa.
Co wiemy o "Saturn Return"?
Akcja "Saturn Return
" będzie się rozgrywać na przestrzeni 10 lat w Chicago. Poznamy losy trójki bohaterów od beztroskiego życia w college'u do trudów dorosłego życia. Film ma podejmować tematy miłości, straty i skomplikowanych życiowych zakrętów.
Na krześle reżysera zasiądzie Greg Kwedar
. Wraz z Clintem Bentleyem
wprowadził on już poprawki do scenariusza autorstwa Gaelyn Golde
.
Ostatnie role Rachel Brosnahan, Willa Poultera i Charlesa Meltona
Filmografię Rachel Brosnahan
zamyka aktualnie "Superman
" Jamesa Gunna
. W tym roku premierę miał też inny film z jej udziałem – thriller "Amator
", a do niedawna była gwiazdą serialu "Wspaniała pani Maisel
". Will Poulter
i Charles Melton
spotkali się niedawno na planie "Wojny
" Aleksa Garlanda
. Poultera
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w "Strażnickach Galaktyki: Volume 3
" Jamesa Gunna
, "Śmierci jednorożca
" Aleksa Scharfmana
oraz serialach "Czarne lustro
" i "The Bear
". Melton w ostatnich latach dodał do swojego CV m.in. w "Obsesję
" Todda Haynesa
. Występował też w serialach "Riverdale
" i "Poker Face
".
