Rachel Weisz znów jako Evelyn. Zobaczcie zdjęcia z planu nowej "Mumii"

Kilka miesięcy temu fanów ucieszyła wiadomość, że Rachel Weisz powróci jako Evelyn O'Connell w nowej odsłonie "Mumii". Radość sprawią im zapewne także pierwsze zdjęcia aktorki z planu filmu.
Weisz powraca jako Evelyn po 25 latach
Na fotografiach opublikowanych przez Daily Mail Weisz
pojawia się przed British Museum w charakterystycznym stroju z epoki - aktorka ma na sobie brązową krótką kurtkę, bordową bluzkę, długie rękawiczki i żółtą spódnicę w kropki. Według informacji Daily Mail scena, podczas której wykonano zdjęcia, ma pojawić się na początku filmu.
Będzie to pierwszy występ Weisz
jako Evelyn od czasu filmu "Mumia powraca
" z 2001 roku. Aktorka nie wróciła do roli w trzeciej części serii, "Mumii: Grobowcu Cesarza Smoka
" z 2008 roku. Jej miejsce zajęła wówczas Maria Bello
.
Według doniesień, nowy film pominie wydarzenia "Grobowca Cesarza Smoka
" i będzie kontynuował historię od wydarzeń z drugiej części. Oznacza to również powrót pozostałych znanych bohaterów. Brendan Fraser
ponownie wcieli się w Ricka O'Connella, John Hannah
zagra jego szwagra Jonathana, a Arnold Vosloo
powróci jako kapłan Imhotep.
Za kamerą stoją Matt Bettinelli-Olpin
i Tyler Gillett
, twórcy m.in. "Krzyku
" z 2022 roku i "Abigail
". Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą.
Akcja poprzednich filmów rozgrywała się kolejno w 1926 i 1933 roku. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, w jakim roku będzie rozgrywać się akcja (ignorowany "Grobowiec Cesarza Smoka
" przeniósł bohaterów do 1946 roku).
Film ma trafić do kin 15 października 2027 roku.
"Mumia" - zwiastun