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Rachel Weisz znów jako Evelyn. Zobaczcie zdjęcia z planu nowej "Mumii"

MovieWeb / autor: /
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Rachel Weisz znów jako Evelyn. Zobaczcie zdjęcia z planu nowej &quot;Mumii&quot;
Kilka miesięcy temu fanów ucieszyła wiadomość, że Rachel Weisz powróci jako Evelyn O'Connell w nowej odsłonie "Mumii". Radość sprawią im zapewne także pierwsze zdjęcia aktorki z planu filmu.

Weisz powraca jako Evelyn po 25 latach



Na fotografiach opublikowanych przez Daily Mail Weisz pojawia się przed British Museum w charakterystycznym stroju z epoki - aktorka ma na sobie brązową krótką kurtkę, bordową bluzkę, długie rękawiczki i żółtą spódnicę w kropki. Według informacji Daily Mail scena, podczas której wykonano zdjęcia, ma pojawić się na początku filmu.




Będzie to pierwszy występ Weisz jako Evelyn od czasu filmu "Mumia powraca" z 2001 roku. Aktorka nie wróciła do roli w trzeciej części serii, "Mumii: Grobowcu Cesarza Smoka" z 2008 roku. Jej miejsce zajęła wówczas Maria Bello.

Według doniesień, nowy film pominie wydarzenia "Grobowca Cesarza Smoka" i będzie kontynuował historię od wydarzeń z drugiej części. Oznacza to również powrót pozostałych znanych bohaterów. Brendan Fraser ponownie wcieli się w Ricka O'Connella, John Hannah zagra jego szwagra Jonathana, a Arnold Vosloo powróci jako kapłan Imhotep.

Za kamerą stoją Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, twórcy m.in. "Krzyku" z 2022 roku i "Abigail". Szczegóły fabuły pozostają na razie tajemnicą.

Akcja poprzednich filmów rozgrywała się kolejno w 1926 i 1933 roku. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, w jakim roku będzie rozgrywać się akcja (ignorowany "Grobowiec Cesarza Smoka" przeniósł bohaterów do 1946 roku).

Film ma trafić do kin 15 października 2027 roku.

"Mumia" - zwiastun



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