Newsy Filmy Inne Dlaczego burza wokół "Śnieżki" zaskoczyła Rachel Zegler?
Inne / Filmy

Dlaczego burza wokół "Śnieżki" zaskoczyła Rachel Zegler?

Variety / autor: /
"Śnieżka" z Rachel Zegler spotkała się z negatywnym przyjęciem ze strony widzów i przyniosła straty finansowe. Jeszcze przed premierą filmu w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy pod adresem aktorki, która podpadła skrytykowaniem elementów oryginalnej animacji. Nie brakowało też opinii, że odtwórczyni roli Śnieżki powinna być biała. W nowym wywiadzie Zegler odniosła się właśnie do tych wypowiedzi.


Zegler wspomina dawne kontrowersje



GettyImages-2260830104.jpg Getty Images © Gilbert Flores


Aktorka, mająca kolumbijskie korzenie, przyznała, cała sytuacja była dla niej bardzo dezorientująca, zwłaszcza że wcześniej krytykowano ją z zupełnie odwrotnego powodu. Chodzi o rolę Marii w filmie "West Side Story" w reżyserii Stevena Spielberga. Wówczas część komentatorów uważała, że nie jest wystarczająco latynoska do tej roli, ponieważ jej ojciec jest biały. Powiedziano mi, że do "West Side Story" byłam "niewystarczająco czymś", a do "Śnieżki" już "zbyt czymś innym".

Aktorka podkreśliła, że od dziecka była dumna ze swojego kolumbijskiego pochodzenia - z kultury, jedzenia czy tradycji, które towarzyszyły jej w domu. Jednocześnie zauważyła, że w oczach opinii publicznej osoby o mieszanych korzeniach często spotykają się z paradoksalną oceną. Można powiedzieć, że w przestrzeni publicznej, gdy jest się "dwiema rzeczami naraz", to jednocześnie jest się dla niektórych "niczym". Ja jednak nie zamierzam się asymilować dla czyjejś wygody.

Zegler przypomniała też, że podczas promocji "Śnieżki" spotkała się z krytyką po wpisach w mediach społecznościowych, w których wyraziła poparcie dla Palestyny. Aktorka nadal uważa, że artyści powinni wykorzystywać swoją platformę do poruszania ważnych tematów, ale przyznaje, że cała sytuacja była dla niej lekcją.To była dla mnie nauka o różnicy między intencją a skutkiem. Człowiek uczy się, że sama chęć zabrania głosu nie zawsze oznacza, że trzeba to zrobić w danym momencie.

Aktorka przyznała również, że skala reakcji - włącznie z groźbami pod jej adresem - była dla niej ogromnym zaskoczeniem. Gdybym była w stanie przewidzieć skutki, wrzuciłabym telefon do oceanu.

Aktualnie Zegler jest nominowana do Nagrody im. Laurence'a Oliviera dla najlepszej aktorki w musicalu (za rolę w "Evicie").

