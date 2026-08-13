Radu Jude kręci nowy projekt w Polsce z ekipą TR Warszawa

Dokładnie dwa dni temu rumuński reżyser Radu Jude rozpoczął pracę nad swoim nowym projektem. Tym razem zamiast ojczystej Rumunii lub Francji oglądanej w "Dzienniku panny służącej" za cel wziął sobie... Polskę. Laureat Złotego Niedźwiedzia tworzy obecnie projekt stanowiący pomost między kinem a teatrem z ekipą TR Warszawa.
Radu Jude kręci w Polsce. Co wiemy?
Wiemy, że nieposiadający jeszcze tytułu projekt Radu Judego
nie będzie to ani klasycznym spektaklem uwiecznionym kamerą, ani filmem realizowany według konkretnego scenariusza. Punktem wyjścia dla projektu są wybrane dramoletki – krótkie utwory sceniczne – autorstwa Thomasa Bernharda
pochodzące ze zbioru "Der deutsche Mittagstisch". Na ich podstawie zespół w trakcie prób i improwizacji będzie rozwijał pomysły, które swoje korzenie znajdują w tekstach Austriaka. Te dotyczą pozornie zwyczajnych sytuacji, w których manifestują się większe międzyludzkie napięcia: przemoc, marginalizacja i potrzeba dominacji. Sam Jude
zaznacza, że celem procesu jest znalezienie momentu, w którym teatr zaczyna przeobrażać się w kino
.
Radu Jude Getty Images © Alessandro Levati
został oczywiście reżyserem projektu. Za jego dramaturgię odpowiada Mateusz Górniak
– nominowany do nagrody Nike pisarz, dramaturg i eseista, autor powieści "Trash Story" (2022) oraz "Ćpun i głupek" (2025). Scenografię oraz kostiumy stworzą Michał Dobrucki
i Maja Wolak
("Turysta
"). Autorem zdjęć został Wawrzyniec Skoczylas
, operator m.in. "Skąd Dokąd
". Opieka nad dźwiękiem przypadła Michałowi Robaczewskiemu
("Trzy miłości
").
Nowy projekt Radu Jude
przyciągnie też wyjątkową obsadę aktorską współpracowników TR Warszawa. Wystąpią w nim: Jacek Beler
("Inni ludzie
"), Jan Dravnel
("Wołyń
"), Izabella Dudziak
("Powiedz mi, co czujesz
"), Monika Frajczyk
("Dobry chłopiec
"), Mateusz Górski
(serial "Heweliusz
"), Natalia Kalita
("Piosenki o miłości
"), Rafał Maćkowiak
("Król dopalaczy
"), Maria Maj
("Grzyby
"), Sebastian Pawlak
(serial "Ołowiane dzieci
"), Aleksandra Popławska
(serial "Szadź
"), Tomasz Tyndyk
(serial "Matki pingwinów
"), Justyna Wasilewska
("Serce miłości
"), Julia Wyszyńska
(serial "Lalka
"), Mirosław Zbrojewicz
(serial "Heweliusz
").
Rozmawiamy z Radu Jude w trakcie zeszłorocznych Nowych Horyzontów