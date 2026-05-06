Radujcie się! 2. sezon serialu "Harry Potter" powstanie
To była rzecz jasna tylko formalność, ale fani uniwersum Harry'ego Pottera mogą ostatecznie odetchnąć z ulgą. Ekranizacja prozy J.K. Rowling nie skończy się na jednym sezonie. HBO właśnie dało zielone światło produkcji drugiego sezony.

Przypomnijmy, że pierwszy sezon serialu "Harry Potter" jest ekranizacją pierwszego tomu cyklu Rowling "Kamień Filozoficzny". Premiera na antenie HBO i platformie HBO Max będzie miała miejsce w Boże Narodzenie.

Szefowie HBO nie zamierzają jednak czekać z realizacją drugiego sezonu, aż widzowie zobaczą i wypowiedzą się na temat pierwszej odsłony. Zdjęcia do ekranizacji "Komnaty Tajemnic" ruszą już jesienią.


Za kamerą nastąpią jednak pewne zmiany. Francesca Gardiner nie będzie już jedyną showrunnerką "Harry'ego Pottera". Drugim showrunnerem został Jon Brown, który był scenarzystą przy pierwszym sezonie. Para zna się doskonale, bo wcześniej pracowała przy "Sukcesji".

Podczas drugiego roku pobytu w Szkole Magii i Czarodziejstwa młody Potter spotyka starych wrogów, poznaje nowego nauczyciela, odkrywa w sobie kolejne zdolności, unika śmierci z rąk domowego skrzata chcącego za wszelką cenę uratować mu życie i wraz z dwójką swoich przyjaciół, Ronem i Hermioną znów udaje mu się rozwiązać trudną zagadkę.

Gwiazdą serialu pozostanie Dominic McLaughlin.

