Jeszcze jeden Sherlock Holmes! Gra go Rafe Spall

Prime Video niedawno pokazało serial o młodym Sherlocku Holmesie. Jak się okazuje, już wkrótce Sky zaprezentuje inny serial o słynnym detektywie. Ten serial także ujawni nieznane dotąd szczegóły z życia bohatera.
Co wydarzyło się z Sherlockiem Holmesem po jego "śmierci"?
Serial nosi tytuł "The Death of Sherlock Holmes"
i ma wypełnić pozostawioną przez Arthura Conana Doyle'a
lukę w biografii detektywa, czyli okres 1891-94.
Jak wszyscy fani Holmesa wiedzą, w 1891 roku doszło do "śmierci" detektywa nad wodospadem Reichenbach. Doyle przywrócił postać w 1894 roku, ale nigdy nie wyjaśnił, co działo się z nim w międzyczasie. Serial Sky da nam odpowiedź.
Akcja "The Death of Sherlock Holmes"
rozpoczyna się oczywiście w szwajcarskich Alpach. Alma, miejscowa kobieta, i jej syn Franz w pobliskim strumieniu odnajdują ledwo żywego mężczyznę i postanawiają się nim zaopiekować. Wkrótce obcy będzie miał okazję odwdzięczyć się swoim wybawcom. Oto bowiem lokalny medyk zostaje zamordowany i miejscowi oskarżają o zbrodnię Franza. Przybysz, który cierpi na amnezję, mimo to ma przebłyski niezwykle przenikliwej dedukcji, co postanawia wykorzystać, by odkryć prawdę o śmierci lekarza. To, co zaczyna się jako odizolowana alpejska tajemnica, szybko przeradza się w rozległy spisek, który przybliża mężczyznę do prawdy o jego przeszłości... oraz legendarnego nazwiska, które być może kiedyś nosił.
W głównej roli wystąpił Rafe Spall
("Under Salt Marsh
"). Partneruje mu Deleila Piasko
("Przez ocean
"). Ich zdjęcia z nowego serialu możecie obejrzeć powyżej.
Premiera "The Death of Sherlock Holmes"
planowana jest na przyszły rok.
