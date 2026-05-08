Jeszcze jeden Sherlock Holmes! Gra go Rafe Spall
Prime Video niedawno pokazało serial o młodym Sherlocku Holmesie. Jak się okazuje, już wkrótce Sky zaprezentuje inny serial o słynnym detektywie. Ten serial także ujawni nieznane dotąd szczegóły z życia bohatera.

Co wydarzyło się z Sherlockiem Holmesem po jego "śmierci"?



Serial nosi tytuł "The Death of Sherlock Holmes" i ma wypełnić pozostawioną przez Arthura Conana Doyle'a lukę w biografii detektywa, czyli okres 1891-94.

Jak wszyscy fani Holmesa wiedzą, w 1891 roku doszło do "śmierci" detektywa nad wodospadem Reichenbach. Doyle przywrócił postać w 1894 roku, ale nigdy nie wyjaśnił, co działo się z nim w międzyczasie. Serial Sky da nam odpowiedź.


Akcja "The Death of Sherlock Holmes" rozpoczyna się oczywiście w szwajcarskich Alpach. Alma, miejscowa kobieta, i jej syn Franz w pobliskim strumieniu odnajdują ledwo żywego mężczyznę i postanawiają się nim zaopiekować. Wkrótce obcy będzie miał okazję odwdzięczyć się swoim wybawcom. Oto bowiem lokalny medyk zostaje zamordowany i miejscowi oskarżają o zbrodnię Franza. Przybysz, który cierpi na amnezję, mimo to ma przebłyski niezwykle przenikliwej dedukcji, co postanawia wykorzystać, by odkryć prawdę o śmierci lekarza. To, co zaczyna się jako odizolowana alpejska tajemnica, szybko przeradza się w rozległy spisek, który przybliża mężczyznę do prawdy o jego przeszłości... oraz legendarnego nazwiska, które być może kiedyś nosił.

W głównej roli wystąpił Rafe Spall ("Under Salt Marsh"). Partneruje mu Deleila Piasko ("Przez ocean"). Ich zdjęcia z nowego serialu możecie obejrzeć powyżej.

Premiera "The Death of Sherlock Holmes" planowana jest na przyszły rok.

