Newsy Filmy Jak powstawało kultowe arcydzieło? Opowie o tym córka jego reżysera
Filmy

Jak powstawało kultowe arcydzieło? Opowie o tym córka jego reżysera

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Raffaella+Leone+wyprodukuje+film+o+powstaniu+%22Dawno+temu+w+Ameryce%22-166572
Jak powstawało kultowe arcydzieło? Opowie o tym córka jego reżysera
źródło: Getty Images
autor: Vinnie Zuffante
Leone Film Group – założone przez Sergia Leone studio filmowe – pracuje nad ambitnym projektem o ambitnym projekcie: filmem o kulisach powstania słynnego dramatu gangsterskiego "Dawno temu w Ameryce".

Film o kulisach powstania "Dawno temu w Ameryce" w drodze


To w zasadzie historia człowieka, który przez całe życie goni za marzeniem. A przynajmniej kogoś, kto poświęcił 15 lat na zrobienie filmu i nie robił nic innego, póki mu się to nie udało. Będzie opowiedziana z typową dla mojego ojca ironią –zapowiedziała Raffaella Leone, córka Sergia i CEO wytwórni. Wyprodukuje ona film wspólnie z Leonardo Marią Del Vecchio.

GettyImages-2168843875.jpg Getty Images © Victor Boyko
2024 rok. Raffaella Leone podczas festiwalu w Wenecji

Za sterami niezatytułowanego jeszcze projektu stoi ekipa znana ze zrealizowanej dla Prime Video komedii kryminalnej "Drań". Reżyserzy Giuseppe Stasi i Giancarlo Fontana pracują nad scenariuszem wspólnie z Ludovicą Rampoldi i Davidem Serino. Akcja filmu będzie się toczyć na przestrzeni wielu lat (twórcy planują cofnąć się w retrospekcjach do dzieciństwa słynnego reżysera) w Cannes (gdzie Leone poznał producenta Arnona Milchana i gdzie odbyła się europejska premiera filmu), Rzymie, Nowym Jorku, Los Angeles i Paryżu.

Zobacz zwiastun "Dawno temu w Ameryce"


W czasie swojej premiery w Cannes "Dawno temu w Ameryce" zebrało mieszane recenzje. Dziś film uznawany jest za arcydzieło. Przypominamy zwiastun:



Nowy Jork, lata 20. XX w. David "Noodles" Aaronson (Robert De Niro) tworzy wraz z Maksem (James Woods) i dwoma kumplami gang. Trafia jednak na dziesięć lat do więzienia. Gdy wychodzi na wolność, Maks, któremu świetnie się wiedzie, wciąga go w swoje interesy. Aaronson denuncjuje kolegów policji i ucieka z miasta. Wraca jednak wspomnieniami do wydarzeń z młodości i swojej niespełnionej miłości, Deborah.


Powiązane artykuły Raffaella Leone

Zobacz wszystkie artykuły

Dawno temu w Ameryce  (1984)

 Dawno temu w Ameryce

Once Upon a Time: Sergio Leone  (2001)

 Once Upon a Time: Sergio Leone

Najnowsze Newsy

Filmy

Vicky Krieps i Rooney Mara zostaną parą w "Quest For Love"

1 komentarz
Inne Filmy

Nie żyje Barry Blaustein, scenarzysta "Księcia w Nowym Jorku"

1 komentarz
Filmy

Mamy recenzję odcinka specjalnego "Punisher: Ostatnie starcie"

1 komentarz
Filmy

Kto poprowadzi Oscary 2027? Już wiemy

4 komentarze
VOD Filmy

Netflix ma nowy animowany hit

2 komentarze

Nie żyje Jack Taylor, aktor znany z filmów Jesúsa Franco

1 komentarz
Filmy Inne

Michael Ostrowski: Prowadzący Eurowizji jest aktorem