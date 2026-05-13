Jak powstawało kultowe arcydzieło? Opowie o tym córka jego reżysera

Leone Film Group – założone przez Sergia Leone studio filmowe – pracuje nad ambitnym projektem o ambitnym projekcie: filmem o kulisach powstania słynnego dramatu gangsterskiego "Dawno temu w Ameryce".
Film o kulisach powstania "Dawno temu w Ameryce" w drodzeTo w zasadzie historia człowieka, który przez całe życie goni za marzeniem. A przynajmniej kogoś, kto poświęcił 15 lat na zrobienie filmu i nie robił nic innego, póki mu się to nie udało. Będzie opowiedziana z typową dla mojego ojca ironią
–zapowiedziała Raffaella Leone
, córka Sergia
i CEO wytwórni. Wyprodukuje ona film wspólnie z Leonardo Marią Del Vecchio.
2024 rok. Raffaella Leone podczas festiwalu w Wenecji
Za sterami niezatytułowanego jeszcze projektu stoi ekipa znana ze zrealizowanej dla Prime Video komedii kryminalnej "Drań
". Reżyserzy Giuseppe Stasi
i Giancarlo Fontana
pracują nad scenariuszem wspólnie z Ludovicą Rampoldi
i Davidem Serino
. Akcja filmu będzie się toczyć na przestrzeni wielu lat (twórcy planują cofnąć się w retrospekcjach do dzieciństwa słynnego reżysera) w Cannes (gdzie Leone
poznał producenta Arnona Milchana
i gdzie odbyła się europejska premiera filmu), Rzymie, Nowym Jorku, Los Angeles i Paryżu.
W czasie swojej premiery w Cannes "Dawno temu w Ameryce
" zebrało mieszane recenzje. Dziś film uznawany jest za arcydzieło. Przypominamy zwiastun:
Nowy Jork, lata 20. XX w. David "Noodles" Aaronson (Robert De Niro
) tworzy wraz z Maksem (James Woods
) i dwoma kumplami gang. Trafia jednak na dziesięć lat do więzienia. Gdy wychodzi na wolność, Maks, któremu świetnie się wiedzie, wciąga go w swoje interesy. Aaronson denuncjuje kolegów policji i ucieka z miasta. Wraca jednak wspomnieniami do wydarzeń z młodości i swojej niespełnionej miłości, Deborah.