Ralph Fiennes, Colin Farrell i Wagner Moura we wspólnej komedii o sztuce współczesnej?

Jeśli ten projekt dojdzie do skutku, czeka nas najbardziej ambitnie obsadzona komedia od dawna. Jak inaczej bowiem powiedzieć o filmie, w którym tylko w trzech głównych rolach zbierze się dobytek czterech Złotych Globów, pięciu nominacji do Oscara, jednej BAFTY i jednej nagrody aktorskiej festiwalu w Cannes

"Art" – powstaje gwiazdorsko obsadzona komedia



Portal Deadline ekskluzywnie donosi o powstającej komedii, w której główne role mają zagrać prawdziwi giganci aktorstwa: Ralph Fiennes ("Konklawe"), Colin Farrell ("Duchy Inisherin") oraz Wagner Moura ("Tajny agent"). Choć ta trójka zapowiada raczej obsadę walczącego o Złotą Palmę prestiżowego dramatu, dziennikarze zaznaczają, że aktorzy wystąpią w... komedii. 

"Art", bo tak nazywa się nadchodzący projekt, będzie adaptacją sztuki teatralnej Yasminy Rezy – autorki pierwowzoru "Rzezi" Romana Polańskiego. Komedię można czytać jako farsę na świat sztuki współczesnej. Opowiada bowiem historię trzech wieloletnich przyjaciół, z których jeden pewnego dnia inwestuje w prestiżowe dzieło: ogromny, całkowicie biały obraz z nieco mniej białymi liniami, które można dostrzec po bliższym przyjrzeniu. Zakup ten rodzi konflikt w grupie przyjaciół: jeden, nie potrafiąc zrozumieć sensu inwestycji, wchodzi z nim w dyskusję na temat definicji sztuki, podczas gdy drugi próbuje załagodzić spór, co – jak to zwykle bywa – kończy się oczywiście katastrofą. "Art" traktuje o złożoności męskiej przyjaźni, ale i pokazuje paradoksalną siłę oddziaływania sztuki.

Za reżyserię filmu odpowiada rodak Wagnera Moury, Fernando Meirelles – autor "Miasta Boga" czy nominowanych do Oscara "Dwóch papieży". Scenariusz na podstawie francuskiego dramatu Rezy napisał z kolei Christopher Hampton – wyróżniony dwoma Oscarami twórca "Ojca", "Carringtona" czy "Pokuty". W trakcie targów na tegorocznej edycji festiwalu filmowego w Cannes projekt zostanie udostępniony do sprzedaży międzynarodowym dystrybutorom. 

Warto dodać, że "Art" uchodzi za jeden z największych sukcesów dramatopisarskich Yasminy Rezy. Od debiutu w 1994 roku sztuka była wystawiana w wielu krajach. W jej najnowszej Broadwayowskiej wersji wystąpili chociażby Bobby Cannavale, James Corden i Neil Patrick Harris

