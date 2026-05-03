Ralph Fiennes, Colin Farrell i Wagner Moura we wspólnej komedii o sztuce współczesnej?

Jeśli ten projekt dojdzie do skutku, czeka nas najbardziej ambitnie obsadzona komedia od dawna. Jak inaczej bowiem powiedzieć o filmie, w którym tylko w trzech głównych rolach zbierze się dobytek czterech Złotych Globów, pięciu nominacji do Oscara, jednej BAFTY i jednej nagrody aktorskiej festiwalu w Cannes?
"Art" – powstaje gwiazdorsko obsadzona komedia
Portal Deadline ekskluzywnie donosi o powstającej komedii, w której główne role mają zagrać prawdziwi giganci aktorstwa: Ralph Fiennes
("Konklawe
"), Colin Farrell
("Duchy Inisherin
") oraz Wagner Moura
("Tajny agent
"). Choć ta trójka zapowiada raczej obsadę walczącego o Złotą Palmę
prestiżowego dramatu, dziennikarze zaznaczają, że aktorzy wystąpią w... komedii.
"Art", bo tak nazywa się nadchodzący projekt, będzie adaptacją sztuki teatralnej Yasminy Rezy
– autorki pierwowzoru "Rzezi
" Romana Polańskiego
. Komedię można czytać jako farsę na świat sztuki współczesnej. Opowiada bowiem historię trzech wieloletnich przyjaciół, z których jeden pewnego dnia inwestuje w prestiżowe dzieło: ogromny, całkowicie biały obraz z nieco mniej białymi liniami, które można dostrzec po bliższym przyjrzeniu. Zakup ten rodzi konflikt w grupie przyjaciół: jeden, nie potrafiąc zrozumieć sensu inwestycji, wchodzi z nim w dyskusję na temat definicji sztuki, podczas gdy drugi próbuje załagodzić spór, co – jak to zwykle bywa – kończy się oczywiście katastrofą. "Art" traktuje o złożoności męskiej przyjaźni, ale i pokazuje paradoksalną siłę oddziaływania sztuki.
Za reżyserię filmu odpowiada rodak Wagnera Moury
, Fernando Meirelles
– autor "Miasta Boga
" czy nominowanych do Oscara
"Dwóch papieży
". Scenariusz na podstawie francuskiego dramatu Rezy
napisał z kolei Christopher Hampton
– wyróżniony dwoma Oscarami
twórca "Ojca
", "Carringtona
" czy "Pokuty
". W trakcie targów na tegorocznej edycji festiwalu filmowego w Cannes
projekt zostanie udostępniony do sprzedaży międzynarodowym dystrybutorom.
Warto dodać, że "Art" uchodzi za jeden z największych sukcesów dramatopisarskich Yasminy Rezy
. Od debiutu w 1994 roku sztuka była wystawiana w wielu krajach. W jej najnowszej Broadwayowskiej wersji wystąpili chociażby Bobby Cannavale
, James Corden
i Neil Patrick Harris
.
