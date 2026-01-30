Rambo znowu w akcji! Ruszyły zdjęcia do nowego filmu

John Rambo gotowy do akcji. Właśnie ruszyły zdjęcia do filmu zatytułowanego po prostu "John Rambo", który opowie o młodości postaci, w którą wcielał się dotychczas Sylvester Stallone. Tym razem zagra go Noah Centineo. Do obsady produkcji dołączyli też nowi aktorzy. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Rozpoczęła się produkcja "Johna Rambo"
Pierwszy klaps na planie "Johna Rambo" padł właśnie w Tajlandii. Ekipa pracuje w Bangkoku, który zagra Wietnam. Getty Images © Dia Dipasupil
Film opowie o młodym Johnie Rambo
i jego doświadczeniach na froncie. Mamy dowiedzieć się, co ukształtowało bohatera, którego znamy ze słynnej serii filmów z Sylvestrem Stallone'em
w roli głównej. Kiedy miałem 11 lat, obejrzałem po raz pierwszy "Pierwszą krew", i to zmieniło moje życie. "Rambo" nie był dla mnie po prostu filmem – został ze mną, gdy dorastałem, i wpłynął na moją decyzję, by zostać filmowcem
, napisał reżyser Jalmari Helander
("Sisu
"). Rozpoczynając zdjęcia do opowieści o młodym Johnie Rambo, cofamy się do początku. To Rambo odsłonięty, surowy i prawdziwy – opowieść o przetrwaniu, wytrwałości i utracie niewinności. Czuję się zaszczycony, mogąc ukształtować nowy rozdział tej historii z głębokim szacunkiem dla postaci i jej dziedzictwa, oraz mogąc zabrać publiczność na początek drogi Johna Rambo.
Do obsady filmu dołączyli też yao
("Grzesznicy
"), Jason Tobin
("Tysiąc ciosów
"), Quincy Isaiah
("Lakers: Dynastia zwycięzców
"), Jefferson White
("Yellowstone
") i Tayme Thapthimthong
("Biały Lotos
").
Scenariusz napisali Rory Haines
i Sohrab Noshirvani
("Mauretańczyk
").
Ostatni film o przygodach Rambo
to na chwilę obecną "Rambo: Ostatnia krew
" z 2019 roku.
"Rambo: Ostatnia krew" – zwiastun