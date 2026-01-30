Newsy Filmy Rambo znowu w akcji! Ruszyły zdjęcia do nowego filmu
Rambo znowu w akcji! Ruszyły zdjęcia do nowego filmu

Deadline / autor: /
źródło: Materiały prasowe
John Rambo gotowy do akcji. Właśnie ruszyły zdjęcia do filmu zatytułowanego po prostu "John Rambo", który opowie o młodości postaci, w którą wcielał się dotychczas Sylvester Stallone. Tym razem zagra go Noah Centineo. Do obsady produkcji dołączyli też nowi aktorzy.


Rozpoczęła się produkcja "Johna Rambo"



GettyImages-2203010138.jpg Getty Images © Dia Dipasupil


Pierwszy klaps na planie "Johna Rambo" padł właśnie w Tajlandii. Ekipa pracuje w Bangkoku, który zagra Wietnam. Film opowie o młodym Johnie Rambo i jego doświadczeniach na froncie. Mamy dowiedzieć się, co ukształtowało bohatera, którego znamy ze słynnej serii filmów z Sylvestrem Stallone'em w roli głównej.

Kiedy miałem 11 lat, obejrzałem po raz pierwszy "Pierwszą krew", i to zmieniło moje życie. "Rambo" nie był dla mnie po prostu filmem – został ze mną, gdy dorastałem, i wpłynął na moją decyzję, by zostać filmowcem, napisał reżyser Jalmari Helander ("Sisu"). Rozpoczynając zdjęcia do opowieści o młodym Johnie Rambo, cofamy się do początku. To Rambo odsłonięty, surowy i prawdziwy – opowieść o przetrwaniu, wytrwałości i utracie niewinności. Czuję się zaszczycony, mogąc ukształtować nowy rozdział tej historii z głębokim szacunkiem dla postaci i jej dziedzictwa, oraz mogąc zabrać publiczność na początek drogi Johna Rambo.



Do obsady filmu dołączyli też yao ("Grzesznicy"), Jason Tobin ("Tysiąc ciosów"), Quincy Isaiah ("Lakers: Dynastia zwycięzców"), Jefferson White ("Yellowstone") i Tayme Thapthimthong ("Biały Lotos").   
    
Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani ("Mauretańczyk").

Ostatni film o przygodach Rambo to na chwilę obecną "Rambo: Ostatnia krew" z 2019 roku.

"Rambo: Ostatnia krew" – zwiastun


John Rambo  (2027)

 John Rambo

