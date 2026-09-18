"Resident Evil": ranking filmowych i serialowych adaptacji kultowych gier

W kinach możemy już oglądać "Resident Evil" Zacha Creggera. To kolejny reboot cyklu opartego na słynnej serii gier i - jak się okazuje - ten, który zbiera najcieplejsze oceny od krytyków. Zanim ruszycie na seans, przypomnijcie sobie poprzednie filmowe i serialowe produkcje należące do tego uniwersum. Zarówno aktorskie, jak i animowane. Ułożyliśmy je w formie rankingu - zgadzacie się z pierwszym miejscem?
Ranking filmów i seriali ze świata "Resident Evil"
Jeszcze jedno! Na naszej liście nie uwzględniliśmy japońskiego "Resident Evil 4D Executer
" z 2000 roku. Choć to pierwsza w historii animacja CGI w tym uniwersum, stanowiła ona niespełna 20-minutową atrakcję kinową stworzoną z myślą o japońskich parkach rozrywki (z ruchomymi fotelami i efektami specjalnymi), a nie pełnoprawną produkcję filmową.
"Resident Evil" (2026) - zwiastun