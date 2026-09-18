Newsy Filmy "Resident Evil": ranking filmowych i serialowych adaptacji kultowych gier
Seriale / Rankingi / Filmy

"Resident Evil": ranking filmowych i serialowych adaptacji kultowych gier

Filmweb autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ranking+film%C3%B3w+i+seriali+z+serii+%22Resident+Evil%22.+Produkcje+aktorskie+i+animowane-168626
&quot;Resident Evil&quot;: ranking filmowych i serialowych adaptacji kultowych gier
W kinach możemy już oglądać "Resident Evil" Zacha Creggera. To kolejny reboot cyklu opartego na słynnej serii gier i - jak się okazuje - ten, który zbiera najcieplejsze oceny od krytyków. Zanim ruszycie na seans, przypomnijcie sobie poprzednie filmowe i serialowe produkcje należące do tego uniwersum. Zarówno aktorskie, jak i animowane. Ułożyliśmy je w formie rankingu - zgadzacie się z pierwszym miejscem?

Ranking filmów i seriali ze świata "Resident Evil"



13
plakat filmu Resident Evil: Remedium

Resident Evil
2022
52m

Akcja

Horror

USA

Akcja

Horror

"Remedium" to pozycja przeznaczona na małe ekrany. Historia Jade Wesker rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych, a kluczową rolę odgrywa jej ojciec, Albert - a dokładniej jego klon. Serial wykorzystuje znane motywy, ale widzowie byli zgodni, że odchodzi od nich zbyt daleko na rzecz rozbudowanego dramatu rodzinnego.


12
plakat filmu Resident Evil: Ostatni rozdział

Resident Evil: The Final Chapter
2016
1h 47m

Horror

Akcja

Australia

Francja

Japonia

Kanada

Niemcy

RPA

USA

Wielka Brytania

Horror

Akcja

Pierwsza pełnometrażowa pozycja na liście i od razu taka, która stanowi domknięcie historii Alice granej przez Millę Jovovich. Wracamy do zniszczonego Raccoon City, Umbrella po raz ostatni staje na drodze bohaterki, a stawka sięga końca świata. "Ostatni rozdział" to jednak przede wszystkim bardzo intensywne kino akcji. Sporo tu dynamicznego montażu i walk, próżno za to szukać horrorowej atmosfery. Krytycy nie zostawili na filmie suchej nitki, nazywając go bezsensownym bałaganem.


11
plakat filmu Resident Evil: Retrybucja

Resident Evil: Retribution
2012
1h 35m

Horror

Akcja

Francja

Kanada

Niemcy

USA

Horror

Akcja

W "Retrybucji" seria z Jovovich nie udaje już nawet, że horror jest jej kluczowym elementem. Alice trafia do podziemnego kompleksu testowego Umbrelli, gdzie czekają na nią kolejne symulacje, potwory i postacie dobrze znane fanom gier (m.in. Ada Wong i Leon S. Kennedy). Film dostarcza sporo czysto widowiskowych atrakcji, jednak fabuła służy wyłącznie jako pretekst do przechodzenia między kolejnymi scenami walki.


10
plakat filmu Resident Evil: Witajcie w Raccoon City

Resident Evil: Welcome to Raccoon City
2021
1h 47m

Akcja

Horror

Sci-Fi

Niemcy

USA

Akcja

Horror

Sci-Fi

Po sześciu filmach z Millą Jovovich przyszedł czas na aktorski reboot, który miał być znacznie bliższy grom. Film łączy wydarzenia z dwóch pierwszych części gry, nie brakuje więc znanych postaci, lokacji i potworów - wierność estetyce pierwowzoru była zresztą tym chwalonym elementem filmu. Problem w tym, że próba upchnięcia dwóch obszernych historii w niespełna dwugodzinnym filmie sprawiła, że nie udało się należycie rozwinąć postaci i elementów grozy. "Witajcie w Raccoon City" okazało się klapą finansową i nie doczekało się kontynuacji.


9
plakat filmu Resident Evil: Wyspa śmierci

Biohazard: Death Island
2023
1h 27m

Horror

Akcja

Animacja dla dorosłych

Japonia

Horror

Akcja

Animacja dla dorosłych

W "Wyspie śmierci" atrakcją dla fanów jest pełnoprawne spotkanie najważniejszych bohaterów serii; w jednej historii biorą bowiem udział Leon, Chris, Claire, Jill oraz Rebecca. Film jest efektowny i nie brakuje w nim odniesień do growego uniwersum - widzowie zwracali jednak uwagę, że pod tym zjazdem gwiazd kryje się pretekstowa i schematyczna historia. 


8
plakat filmu Resident Evil: Afterlife

2010
1h 37m

Horror

Akcja

Francja

Kanada

Niemcy

USA

Horror

Akcja

Po ośmiu latach przerwy Paul W.S. Anderson wrócił jako reżyser cyklu i postawił na czyste, widowiskowe kino akcji, i to w 3D (jakże w tamtych czasach popularnym). "Afterlife" zwiększa skalę starć z Umbrellą, a na ekranie pojawia się znany z gier bohater - Chris Redfield, w którego wcielił się Wentworth Miller. Choć krytycy byli dla filmu bezlitośni (jak to zresztą zazwyczaj bywało w przypadku tego cyklu), widzowie podeszli do niego cieplej. Traktowany jako przesadzony, czysto rozrywkowy blockbuster sprawdza się nie najgorzej, choć z klasycznym horrorem nie ma wiele wspólnego.


7
plakat filmu Resident Evil: Wieczny mrok

Resident Evil: Infinite Darkness
2021
27m

Animacja

Horror

Japonia

USA

Animacja

Horror

Leon i Claire są bohaterami także tego czteroodcinkowego miniserialu. Fabuła rzuca ich w wir spisku państwowego powiązanego z nową epidemią. Dzięki krótkiemu formatowi całość ogląda się w zasadzie jak jeden wydłużony film. Wizualnie produkcja prezentuje się świetnie, a interakcje między znanymi bohaterami to jej duży atut, jednak krytycy zarzucali, że całość za bardzo polega na tym, że widzowie znają gry i całe uniwersum "Resident Evil".



6
plakat filmu Resident Evil: Wendetta

Biohazard: Vendetta
2017
1h 37m

Horror

Anime

Japonia

Horror

Anime

W "Wendecie" Leon, Chris i Rebecca łączą siły przeciwko nowemu bioterroryście, a twórcy serwują widowiskowe sceny akcji - zresztą to ten element został tu przyjęty najbardziej entuzjastycznie. Gorzej wypada sam scenariusz, pretekstowy i momentami niedorzeczny. Jeśli jednak ktoś szuka animowanego Resident Evil nastawionego na czystą, brutalną akcję, to trafił pod właściwy adres.


5
plakat filmu Resident Evil 2: Apokalipsa

Resident Evil: Apocalypse
2004
1h 34m

Horror

Akcja

Francja

Kanada

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Horror

Akcja

Pierwszy sequel w serii, który - jak to przy kontynuacjach bywa - powiększa skalę. Raccoon City zostaje opanowane przez wirus T, u boku Alice pojawia się lubiana przez fanów Jill Valentine, a głównym zagrożeniem staje się ikoniczny Nemesis. "Apokalipsa" mocno skręciła w stronę akcji, ale dzięki licznym odniesieniom do gry "Resident Evil 3: Nemesis" potrafiła zjednać sobie widzów. W przeciwieństwie do większości krytyków - w serwisie Rotten Tomatoes to właśnie ta część ma najniższą średnią.


4
plakat filmu Resident Evil: Potępienie

Biohazard: Damnation
2012
1h 40m

Horror

Akcja

Animacja dla dorosłych

Japonia

Horror

Akcja

Animacja dla dorosłych

"Potępienie" zabiera Leona do fikcyjnej republiki we Wschodniej Europie, gdzie do walki politycznej użyto biologicznych broni organicznych. Twórcy czerpią tu z gier pełnymi garściami - na ekranie pojawiają się Lickery, Ada Wong oraz potężne Tyranty. Choć końcówka nieco komplikuje prostą intrygę na rzecz widowiskowości, to wciąż jedna z najbardziej udanych animowanych odsłon cyklu.


3
plakat filmu Resident Evil: Degeneracja

Baiohazâdo: Dijenerêshon
2008
1h 37m

Animacja

Horror

Akcja

Japonia

Animacja

Horror

Akcja

"Degeneracja" była pierwszą kanoniczną, pełnometrażową animacją CGI w historii marki i obrała zupełnie inny kurs niż aktorskie adaptacje. Stawiając na Leona i Claire, zaoferowała historię bezpośrednio zakorzenioną w świecie gier, co kontynuowały późniejsze produkcje. Film ma klimat klasycznych odsłon serii, choć po latach sama animacja zdążyła się już nieco zestarzeć, a tempo w środkowym akcie bywa nierówne. Mimo to pozostaje niezwykle istotnym elementem uniwersum.


2
plakat filmu Resident Evil: Zagłada

Resident Evil: Extinction
2007
1h 34m

Akcja

Horror

Francja

Kanada

Niemcy

USA

Wielka Brytania

Akcja

Horror

"Zagłada" zmieniła formułę filmowej sagi. Zamknięte laboratoria zastąpiono postapokaliptyczną pustynią, a cały klimat przywodzi na myśl "Mad Maxa". Wybór ten całkowicie odbiegał od gier (gdzie epidemie miały charakter lokalny, a świat nie zamienił się w pustynię), ale nadał serii pewną świeżość. Większa liczba zombie i surowy klimat sprawiły, że widzowie przyjęli tę część cieplej niż kolejne kontynuacje.


1
plakat filmu Resident Evil

2002
1h 40m

Horror

Akcja

Francja

Niemcy

Wielka Brytania

Horror

Akcja

Pierwszy film aktorski z 2002 roku pozostaje najbardziej kameralną i najbardziej horrorową produkcją spośród wymienionych na tej liście. Paul W.S. Anderson nie przeniósł na ekran fabuły konkretnej gry, lecz stworzył autonomiczną historię osadzoną w znanych realiach. Podziemne laboratorium, wirus, zombie czy Lickery to elementy świetnie znane fanom gier. Ograniczona przestrzeń, narastające poczucie zagrożenia, kultowa ścieżka dźwiękowa oraz charyzmatyczna Milla Jovovich sprawiły, że film broni się do dziś.


Jeszcze jedno! Na naszej liście nie uwzględniliśmy japońskiego "Resident Evil 4D Executer" z 2000 roku. Choć to pierwsza w historii animacja CGI w tym uniwersum, stanowiła ona niespełna 20-minutową atrakcję kinową stworzoną z myślą o japońskich parkach rozrywki (z ruchomymi fotelami i efektami specjalnymi), a nie pełnoprawną produkcję filmową.

"Resident Evil" (2026) - zwiastun



Powiązane artykuły Resident Evil: Wyspa śmierci

Zobacz wszystkie artykuły

Resident Evil: Potępienie  (2012)

 Resident Evil: Potępienie

Resident Evil: Remedium  (2022)

 Resident Evil: Remedium

Resident Evil: Afterlife  (2010)

 Resident Evil: Afterlife

Resident Evil  (2002)

 Resident Evil

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Polski kandydat do Oscara wybrany!

10 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Zwycięzca MDAG dołącza do rywalizacji

Filmy

Szczęśliwi? Wyatt Russell gwiazdą czarnej komedii

Seriale Gry

"Far Cry" w drodze na ekran. Gwiazdy w obsadzie

8 komentarzy
Filmy Gry

Sam Raimi czuwa nad ekranizacją horrorowej gry

2 komentarze
VOD Filmy

Gael García Bernal prosi fanów o pomoc. Chodzi o Marvela

7 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Bike Days 2026 – Rower to kultura