Ranking najlepszych sezonów seriali na Filmwebie!

Nowe zestawienie pokazuje najwyżej oceniane sezony seriali według średniej ocen użytkowników Filmwebu. To świetny sposób, by znaleźć kolejny serial do obejrzenia albo sprawdzić, czy Wasz ulubiony sezon znalazł się w czołówce. Zajrzyjcie do rankingu, porównajcie wyniki z własnymi ocenami i odkryjcie serialowe perełki, które mogły Wam umknąć.Nad rankingiem znajdziecie szybkie przejścia do kolejnych lat. Wystarczy wybrać 2025, 2024 lub dowolny inny rok, by od razu zobaczyć najlepsze sezony z tego okresu. Przy sezonach pokazujemy też, które miejsce zajęły w zestawieniu swojego roku, np. "Top sezonów 2013 #3". Dzięki temu jednym kliknięciem sprawdzicie, jak sezon wypadł na tle innych premier z tego samego roku.Nowy ranking znajdziecie w zakładce Rankingi → Seriale → Sezony.