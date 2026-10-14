Newsy Ranking najlepszych sezonów seriali na Filmwebie!
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Ranking najlepszych sezonów seriali na Filmwebie!

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Ranking+najlepszych+sezon%C3%B3w+seriali+na+Filmwebie-169100
Ranking najlepszych sezonów seriali na Filmwebie!
Ile sezonów "Breaking Bad" znalazło się wśród najlepszych sezonów wszech czasów? A które sezony królowały na szczycie listy w zeszłym roku? Od dziś odpowiedzi na te pytania znajdziecie na Filmwebie. W zakładce Rankingi seriali pojawił się nowy ranking: Sezony.

Nowe zestawienie pokazuje najwyżej oceniane sezony seriali według średniej ocen użytkowników Filmwebu. To świetny sposób, by znaleźć kolejny serial do obejrzenia albo sprawdzić, czy Wasz ulubiony sezon znalazł się w czołówce. Zajrzyjcie do rankingu, porównajcie wyniki z własnymi ocenami i odkryjcie serialowe perełki, które mogły Wam umknąć.


Najlepsze sezony rok po roku

Nad rankingiem znajdziecie szybkie przejścia do kolejnych lat. Wystarczy wybrać 2025, 2024 lub dowolny inny rok, by od razu zobaczyć najlepsze sezony z tego okresu. Przy sezonach pokazujemy też, które miejsce zajęły w zestawieniu swojego roku, np. "Top sezonów 2013 #3". Dzięki temu jednym kliknięciem sprawdzicie, jak sezon wypadł na tle innych premier z tego samego roku.

Nowy ranking znajdziecie w zakładce Rankingi → Seriale → Sezony.

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