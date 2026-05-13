Raper Travis Scott w "Odysei". Christopher Nolan wyjaśnia

Lupita Nyong’o to nie jedyna castingowa decyzja Christophera Nolana, która zszokowała wielu widzów. Być może jeszcze większe zdumienie wzbudziło zaangażowanie przez reżysera do roli w "Odysei" kontrowersyjnego rapera Travisa Scotta. Teraz Nolan wyjaśnia, dlaczego zaangażował go do swojego widowiska.

Travis Scott jako bard



"Odyseja" nie jest pierwszym filmem, przy którym Christopher Nolan pracuje z Travisem Scottem. Reżyser powierzył mu zadanie przygotowania głównej piosenki do filmu "Tenet". W "Odysei" zatrudnił go jako aktora. Artyście przypadła rola barda.

W wywiadzie dla "Time Magazine" Nolan wyjaśnia, dlaczego uznał Scotta za idealną osobę do zagrania tej roli. Otóż stwierdził, że rap to współczesny odpowiednik poezji ustnej, która królowała w starożytnej Grecji (i prawdopodobnie zanim "Odyseja" została spisana przez lata funkcjonowała właśnie jako utwór mówiony).

Nolan miał bardzo wyraźne zdanie na temat użycia muzyki w "Odysei", co przyznaje w wywiadzie dla "Time Magazine" kompozytor Ludwig Göransson. Ujawnił, że reżyser był przeciwny wykorzystaniu pełnej orkiestry, ponieważ w czasach "Odysei" nie był orkiestr.

Aresztowania, śmiertelne wypadki - Travis Scott i jego kontrowersje



Christopher Nolan jednak nie wyjaśnił w wywiadzie, dlaczego zdecydował się akurat na Travisa Scotta, a nie innego rapera. Angaż artysty jest o tyle zdumiewający, że ma on na koncie liczne afery, aresztowania, a nawet wyroki.

Największą kontrowersją pozostaje oczywiście stworzony przez niego festiwal Astroworld. W 2021 roku (czyli w czasach pandemii COVID) doszło ścisku na widowni, w wyniku czego 10 osób poniosło śmierć. Travis Scott długo nie przerywał występu, mimo błagań ze strony widowni.

Scott wielokrotnie był aresztowany za wszczynanie bójek czy bycie pod wpływem środków odurzających. Najsłynniejsze z aresztowań miało miejsce w Miami Beach w czerwcu 2024 roku, a to dlatego, że po wyjściu z aresztu Scott zaczął sprzedawać gadżety ze swoim zdjęciem policyjnym z aresztowania.

Otwartym pozostaje więc pytanie o to, jak będzie się zachowywał Travis Scott promując film "Odyseja" (o ile będzie go promować).

"The Plan" Travisa Scotta z filmu "Tenet"



