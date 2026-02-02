Newsy Filmy Media społecznościowe wykończą krytykę filmową?
World of Reel
https://www.filmweb.pl/news/Raport%3A+Filmy+przegrywaj%C4%85+z+telefonami+nawet+w%C5%9Br%C3%B3d+student%C3%B3w+filmoznawstwa-164984
źródło: Getty Images
autor: Nur Photos
Coraz częściej mówi się o zgubnym wpływie telefonów i kultury scrollowania na umiejętność skupiania uwagi wśród młodzieży. Okazuje się, że od problemu nie są wolni nawet studenci filmoznawstwa, czyli kierunku, na którym wystarczy "tylko" oglądać filmy.

Dziś prawdziwych studentów filmoznawstwa już nie ma?


Blog World of Reel dzieli się wynikami raportu, którego twórcy przyglądają się współczesnym studentom filmoznawstwa. Ich wnioski nie napawają optymizmem: większość z nich ma problemy ze skupieniem uwagi na oglądanych produkcjach i nie są w stanie obejrzeć całego filmu, nie zaglądając w telefon. Problem jest na tyle poważny, że niektórzy wykładowcy nie wymagają już od nich znajomości całych filmów, lecz polecają im obejrzeć wybrane fragmenty.


Konsekwencje widać choćby w teście wielokrotnego wyboru, który studenci mieli wypełnić po seansie melodramatu "Jules i Jim" (1962, reż. François Truffaut). Z udzielonych przez nich odpowiedzi wyłania się alternatywna fabuła filmu: bohaterowie mieli m.in. ukrywać się przed nazistami i upijać z Ernestem Hemingwayem.

Kadr z filmu "Koń turyński", reż. Béla Tarr

Opór wielu studentów budzą też czarno-białe filmy oraz zagraniczne produkcje wyświetlane z napisami (co samo w sobie nie jest nowością). O ile jednak 20 lat temu zasypiali oni podczas seansów, o tyle teraz spędzają je, scrollując media społecznościowe lub po prostu opuszczają zajęcia z projekcją. Oczywiście w dzisiejszych czasach mają możliwość oglądania w domu, ale niemal połowa nie robi tego w ogóle, a tylko 20% z nich udaje się dotrwać do napisów końcowych. Częstą praktyką jest też oglądanie w trybie przyspieszonym.

Niektórzy wykładowcy próbują walczyć ze zjawiskiem, wprowadzając terapię szokową: kursy poświęcone slow cinema – liczą bowiem, że filmy takich twórców jak Béla Tarr czy Apichatpong Weerasethakul pomogą ich podopiecznym nauczyć się cierpliwości i koncentracji. Inni dostosowują swoje zajęcia do treści, których długość odpowiada tzw. contentowi w mediach społecznościowych, ponieważ to jedyne, w co studenci są w stanie się zaangażować.

Zobacz zwiastun filmu "Jules i Jim"


"Jules i Jim" to historia trójkąta miłosnego między tytułowymi bohaterami (Oskar Werner i Henri Serre) a Catherine (Jeanne Moreau). Zobaczcie zwiastun: 


