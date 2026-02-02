Media społecznościowe wykończą krytykę filmową?

Coraz częściej mówi się o zgubnym wpływie telefonów i kultury scrollowania na umiejętność skupiania uwagi wśród młodzieży. Okazuje się, że od problemu nie są wolni nawet studenci filmoznawstwa, czyli kierunku, na którym wystarczy "tylko" oglądać filmy. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Dziś prawdziwych studentów filmoznawstwa już nie ma?
Blog World of Reel dzieli się wynikami raportu, którego twórcy przyglądają się współczesnym studentom filmoznawstwa. Ich wnioski nie napawają optymizmem: większość z nich ma problemy ze skupieniem uwagi na oglądanych produkcjach i nie są w stanie obejrzeć całego filmu, nie zaglądając w telefon. Problem jest na tyle poważny, że niektórzy wykładowcy nie wymagają już od nich znajomości całych filmów, lecz polecają im obejrzeć wybrane fragmenty.
Konsekwencje widać choćby w teście wielokrotnego wyboru, który studenci mieli wypełnić po seansie melodramatu "Jules i Jim
" (1962, reż. François Truffaut
). Z udzielonych przez nich odpowiedzi wyłania się alternatywna fabuła filmu: bohaterowie mieli m.in. ukrywać się przed nazistami i upijać z Ernestem Hemingwayem
.
Kadr z filmu "Koń turyński", reż. Béla Tarr
Opór wielu studentów budzą też czarno-białe filmy oraz zagraniczne produkcje wyświetlane z napisami (co samo w sobie nie jest nowością). O ile jednak 20 lat temu zasypiali oni podczas seansów, o tyle teraz spędzają je, scrollując media społecznościowe lub po prostu opuszczają zajęcia z projekcją. Oczywiście w dzisiejszych czasach mają możliwość oglądania w domu, ale niemal połowa nie robi tego w ogóle, a tylko 20% z nich udaje się dotrwać do napisów końcowych. Częstą praktyką jest też oglądanie w trybie przyspieszonym.
Niektórzy wykładowcy próbują walczyć ze zjawiskiem, wprowadzając terapię szokową: kursy poświęcone slow cinema
– liczą bowiem, że filmy takich twórców jak Béla Tarr
czy Apichatpong Weerasethakul
pomogą ich podopiecznym nauczyć się cierpliwości i koncentracji. Inni dostosowują swoje zajęcia do treści, których długość odpowiada tzw. contentowi w mediach społecznościowych, ponieważ to jedyne, w co studenci są w stanie się zaangażować.
