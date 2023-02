Raport USC Annenberg Inclusion Initiative: coraz więcej niebiałych kobiet w kinowych hitach

Więcej niebiałych kobiet w hitach 2022 roku

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" i "Wszystko wszędzie naraz" w podcaście Mam parę uwag

Rok 2022 był. Według opublikowanego przez USC Annenberg Inclusion Initiative raportu wnastąpiłWedług raportu w 2022 roku w. Oznacza to tendencję zwyżkową. W 2021 roku było 11 takich produkcji, a w 2007 – tylko jedna.– powiedziała, jedna z autorek raportu.W ubiegłym roku niebiałe kobiety pojawiały się w głównych rolach częściej niż niebiali mężczyźni (dotyczy to 100 najbardziej dochodowych produkcji kinowych). W raporcie czytamy:Mimo tego optymistycznego trendu kobiety, niebiali aktorzy i aktorki oraz kobiety mające 45 lat lub więcej wciąż są niedostatecznie reprezentowani w najbardziej dochodowych produkcjach. W 2022 roku w 44 ze 100 najlepiej zarabiajacych filmów główną rolę, rozumianą jako bohaterkę, której działania napędzają fabułę, grały kobiety. Rok temu było to 41 produkcji, a w 2007 – zaledwie 20. Choć autorki raportu cieszy tendencja zwyżkowa, uważają, że. Kobiety i dziewczynki stanowiąZachęcamy do wysłuchania odcinków podcastu, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawają o filmach "" i " Wszystko wszędzie naraz ", w których główne role zagrały niebiałe kobiety –i nominowana do Oscara Michelle Yeoh Przypominamy o trwającym głosowaniu w naszej ANKIECIE OSCAROWEJ TUTAJ znajdziecie nominacje we wszystkich kategoriach. Kto Waszym zdaniem powinien zdobyć nagrody Akademii?