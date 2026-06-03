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Rayman powraca! Znamy datę premiery "Rayman Legends Retold"

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Rayman powraca! Znamy datę premiery &quot;Rayman Legends Retold&quot;
W czasie środowego State of Play poznaliśmy nowe informacje na temat remake'u gry "Rayman Legends" z 2013 roku. Ogłoszono między innymi datę premiery i zaprezentowano zwiastun.

Co wiemy o grze "Rayman Legends Retold".



Jak czytamy w oficjalnym komunikacie "Rayman Legends Retold" rozwija urok oryginalnej gry z 2013 roku, teraz ożywionej dzięki zachwycającej oprawie 3D, zupełnie nowej fabule oraz w pełni udźwiękowionym scenkom przerywnikowym.

Gracze dołączą do Raymana, Globoxa, Barbary, Grand Minimusa i Murphy’ego w nowej przygodzie, której celem jest przywrócenie pokoju w Polanie Marzeń, zagrożonej przez tajemniczego złoczyńcę szerzącego chaos w krainach.


"Rayman Legends Retold" trafi na rynek 1 października. Gra będzie dostępna na PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 i PC.

W grę można grać solo lub w trybie kanapowej kooperacji dla maksymalnie czterech osób, doświadczając charakterystycznej, dynamicznej platformówki - skacząc, szybując i walcząc w zupełnie nowym, szóstym świecie, w epickich starciach z bossami oraz przemierzając lokacje pełne ukrytych do uratowania Teensies.

Zwiastun gry "Rayman Legends Retold"




Rayman Legends Retold  (2026)

 Rayman Legends Retold

Rayman Legends  (2013)

 Rayman Legends

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