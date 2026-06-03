Rayman powraca! Znamy datę premiery "Rayman Legends Retold"

W czasie środowego State of Play poznaliśmy nowe informacje na temat remake'u gry "Rayman Legends" z 2013 roku. Ogłoszono między innymi datę premiery i zaprezentowano zwiastun.
Co wiemy o grze "Rayman Legends Retold".
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie "Rayman Legends Retold"
rozwija urok oryginalnej gry z 2013 roku, teraz ożywionej dzięki zachwycającej oprawie 3D, zupełnie nowej fabule oraz w pełni udźwiękowionym scenkom przerywnikowym.
Gracze dołączą do Raymana, Globoxa, Barbary, Grand Minimusa i Murphy’ego w nowej przygodzie, której celem jest przywrócenie pokoju w Polanie Marzeń, zagrożonej przez tajemniczego złoczyńcę szerzącego chaos w krainach. "Rayman Legends Retold" trafi na rynek 1 października. Gra będzie dostępna na PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 i PC.
W grę można grać solo lub w trybie kanapowej kooperacji dla maksymalnie czterech osób, doświadczając charakterystycznej, dynamicznej platformówki - skacząc, szybując i walcząc w zupełnie nowym, szóstym świecie, w epickich starciach z bossami oraz przemierzając lokacje pełne ukrytych do uratowania Teensies.
Zwiastun gry "Rayman Legends Retold"