Rayman powraca! Znamy datę premiery "Rayman Legends Retold"

Co wiemy o grze "Rayman Legends Retold".

Zwiastun gry "Rayman Legends Retold"

Jak czytamy w oficjalnym komunikacierozwija urok oryginalnej gry z 2013 roku, teraz ożywionej dzięki zachwycającej oprawie 3D, zupełnie nowej fabule oraz w pełni udźwiękowionym scenkom przerywnikowym.Gracze dołączą do Raymana, Globoxa, Barbary, Grand Minimusa i Murphy’ego w nowej przygodzie, której celem jest przywrócenie pokoju w Polanie Marzeń, zagrożonej przez tajemniczego złoczyńcę szerzącego chaos w krainach.W grę można grać solo lub w trybie kanapowej kooperacji dla maksymalnie czterech osób, doświadczając charakterystycznej, dynamicznej platformówki - skacząc, szybując i walcząc w zupełnie nowym, szóstym świecie, w epickich starciach z bossami oraz przemierzając lokacje pełne ukrytych do uratowania Teensies.