Wyłudził od Netfliksa miliony dolarów. Trafi do więzienia. Keanu Reeves nie pomógł

Znamy los reżysera "47 roninów" Carla Rinscha. W poniedziałek filmowiec usłyszał w nowojorskim sądzie wymiar kary za przestępstwa związane z wyłudzeniem milionów dolarów. Nie pomogło wstawiennictwo Keanu Reevesa, który niedawno prosił sąd o łagodny wymiar kary. Rinsch trafi do więzienia.
Carl Rinsch kontra Netflix Carl Rinsch
już siedem miesięcy temu został uznany winny defraudacji i prania pieniędzy. Jednak dopiero teraz usłyszał wymiar kary. Filmowiec został skazany na dwa i pół roku pozbawienia wolności
. W więzieniu ma się stawić 1 września.
Dodatkowo po wyjściu na wolność ma być pod nadzorem. Został też zobowiązany do zwrócenia Netfliksowi 11 milionów dolarów.
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Przypomnijmy, że sprawa dotyczy serialu "Conquest"
, który dla platformy Netflix miał zrobić Carl Rinsch
. Dostał też na ten cel duży budżet.
Był rok 2019. Chwilę potem pojawił się COVID. Rinsch twierdził, że odkrył tajny mechanizm przenoszenia się wirusa i potrafił przewidzieć, gdzie uderzy. Zaczął też wydawać pieniądze przeznaczone na produkcję filmu na własne cele, głównie kryptowaluty, ale też markowe ubrania i pięć Rolls-Royce'ów.
Kiedy w końcu prace nad serialem "Conquest"
ruszyły, Carl Rinsch
zachowywał się na planie chaotycznie i agresywnie. Miał wybijać pięściami dziury w ściankach, nadużywać leków oraz wygłaszać tyrady o tym, jak to jego żona próbuje zorganizować zamach na jego życie.
W połowie produkcji skończyły się pieniądze. Rinsch poprosił Netflix o dodatkowe środki... i dostał je! Zamiast na serial reżyser wszystko wydał na kryptowalutę Dogecoin.
Kiedy Netflix odmówił przekazania mu dalszych funduszy, Rinsch – wykorzystując pieniądze, które otrzymał od platformy na produkcję serialu, wynajął prawników i pozwał Netflix o złamanie kontraktu
. Domagał się 14 milionów dolarów. Platforma straciła wtedy cierpliwość i skasowała "Conquest"
.
Zwiastun filmu "47 roninów"