Reżyser "American Hustle" i "Joy" znów chce Taylor Swift. Tylko w którym filmie?

Taylor Swift i David O. Russell? Czy uda im się coś razem nakręcić?

Jennifer Lawrence I David O. Russell na gali oscarowej 2024

No i co na to Taylor Swift ? Bo kto widział " Amsterdam ", ten wie, że dużo się tam nie nagrała. David O. Russell to reżyser, który ostatnimi czasy nie cieszy się w Hollywood dobrą sławą za sprawą swoich przemocowych zachowań. Przed laty oskarżany był o wybuchy agresji na planach zdjęciowych, a jego ostatnim publicznym wybrykiem jest uderzenie podczas gali oscarowej dyrektora Sony w brzuch. Ten podobno niechcący stanął mu na nogę. Według świadków poszkodowany zaśmiał się, kiedy zobaczył, że sprawcą jest O. Russell i odszedł bez eskalowania konfliktu.Nie zmienia to jednak faktu, że przy takiej famie David O. Russell może mieć trudności ze znalezieniem finansowania kolejnego filmu, szczególnie że "Amsterdam" nie spodobał się ani widzom, ani krytykom.Czy reboot " Dorwać smarta ", biografia amerykańskiej piosenkarki Lindy Ronstadt z Seleną Gomez , opowieść o Johnie Maddenie z Willem Ferrellem , serial o FIFA czy "Toys" z Sachą Baronem Cohenem i Keke Palmer w rolach głównych kiedykolwiek powstaną, czas pokaże.Póki co udział Taylor Swift w którymkolwiek z tych projektów także pozostaje pod znakiem zapytania."Amsterdam" to epopeja kryminalna o trzech bliskich przyjaciołach, którzy znajdują się w centrum jednego z najbardziej szokujących, tajnych spisków w historii Ameryki. Opowieść rozgrywa się w latach trzydziestych ubiegłego wieku i łączy fakty historyczne z fikcją. Jądrem historii jest trójka nieprawdopodobnych przyjaciół: lekarz i prawnik, obaj weterani I wojny światowej, którzy zostali ranni w bitwie, oraz pielęgniarka, która opiekowała się nimi w belgijskim szpitalu. W Amsterdamie zawarli pakt i przysięgli sobie, że zawsze będą się wspierać. Po latach spotykają się ponownie w Nowym Jorku, gdzie zostają fałszywie oskarżeni o zbrodnię i nieświadomie stają się częścią globalnego spisku.