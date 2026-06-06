Reżyser "Backrooms" ujawnia projekt marzeń. Gracze będą zachwyceni

Kane Parsons to obecnie jedna z najpopularniejszych osób w Hollywood. Po oszałamiającym sukcesie kasowym filmu "Backrooms. Bez wyjścia" każdy chce z nim robić filmy. Młody reżyser może przebierać w ofertach. Ale czy ma projekt, o którego realizacji marzy od lat? Okazuje się, że tak.
Reżyser "Backrooms" chciałby zekranizować kultową grę
W jednym z ostatnich wywiadów Kane Parsons został zapytany o to, czy jest jakaś marka, z którą chciałby się związać jako reżyser. Autor "Backrooms. Bez wyjścia" wyjawił, że jego marzeniem jest nakręceniu filmu "Portal".
"Portal" to rzecz jasna słynna gra wideo z 2007 roku. Była to platformówka z licznymi wyzwaniami logicznymi.
Główną bohaterką gry jest Chell, która budzi się w komorze relaksacyjnej jednego z pomieszczeń wielkiego kompleksu badawczego Aperture Science Enrichment Center i zostaje poinformowana przez sztuczną inteligencję zarządzającą kompleksem, że ma przebyć serię testów. W jednej z początkowych komór testowych Chell otrzymuje urządzenie do tworzenia portali...
Kinowy "Portal" pozostaje w planach Hollywood od wielu lat. Ekranizacji gry podjął się w 2013 roku J.J. Abrams. Producent jeszcze w 2021 roku twierdził, że prace nad scenariuszem trwają. Jednak do dziś projekt nie ujrzał światła dziennego.
Jeśli nawet Parsons dostanie szansę na zrealizowanie swojego projektu marzeń, to raczej nie nastąpi to szybko. Reżyser ma kontrakt z A24 na nakręcenie kontynuacji "Backrooms. Bez wyjścia". Zaś w ostatnich dniach ogłoszono, że nawiązał współpracę z inną legendą horroru Osgoodem Perkinsem nad tajemniczym projektem.