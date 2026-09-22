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Duncan Jones wraca z nowym filmem i narzeka na Netflix

indieWIRE / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Re%C5%BCyser+%22Bez+s%C5%82owa%22+Duncan+Jones+twierdzi%2C+%C5%BCe+platforma+Netflix+porzuci%C5%82a+autorskie+kino-168702
Duncan Jones wraca z nowym filmem i narzeka na Netflix
źródło: Forum
autor: Armando Gallo
Po ośmioletnim milczeniu Duncan Jones wraca z nowym filmem. To animacja "Rogue Trooper". Reżyser promuje ją w mediach, między innymi na IndieWire, gdzie rozmowa zeszła na temat platformy Netflix.

Duncan Jones wspomina z nostalgią dawny Netflix



Jones może się na temat Netfliksa wypowiadać, ponieważ przed laty pracował z platformą. To ona dała mu pieniądze na jego ambitny, autorski projekt "Bez słowa". Jones twierdzi, że dziś nie byłoby to możliwe.

To był idealny moment. O mój Boże, trafiłem w idealny moment, bo Netflix w tamtym czasie mówił mniej więcej: "Chcemy po prostu, żeby reżyserzy przychodzili do nas i robili to, co chcą". Pomyślałem: "Tak, właśnie to zrobię". To był wyjątkowy moment, bo coś takiego już się nie zdarza - powiedział Jones.


Reżyser twierdzi, że dziś Netflix ma inną strategię, której częścią nie jest realizacja autorskich projektów. Dlatego też uważa, że dziś nie byłby w stanie zrealizować "Bez słowa" ze wsparciem Netfliksa.

Jones nie mówi w zasadzie nic nowego. Kiedy dwa lata temu kontrolę nad produkcją filmową Netfliksa przejmował Dan Lin, głośno mówił, że od teraz dla platformy będą się liczyli widzowie i ich oczekiwania, a nie oczekiwania i ambicje reżyserów-autorów.

Nie oznacza to rzecz jasna całkowitego porzucenia ambitnego kina. Jednak zamiast finansować ich produkcję, Netflix woli kupować gotowe filmy na festiwalach filmowych.

Zwiastun filmu "Bez słowa"




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