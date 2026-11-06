Reżyser "Jestem Rocky" zdradził, że Stallone widział już film. "Jego żona płakała"

Wkrótce na ekrany polskich kin trafi "Jestem Rocky", film Petera Farrelly'ego opowiadający o kulisach powstawania kultowego "Rocky'ego" z 1976 roku. Okazuje się, że z filmem miał okazję zapoznać się już Sylvester Stallone. Farrelly zdradził, jak aktor zareagował na produkcję, której początkowo nie był entuzjastą. Okazuje się, że seans zrobił wrażenie nie tylko na nim, lecz także na jego żonie.
Nie obyło się bez łez
Reżyser opowiedział o spotkaniu w rozmowie z BILLYPENN. Chciał, by Stallone
zobaczył film w kinie, najlepiej w obecności publiczności. Aktor zdecydował jednak, że obejrzy go w domu, razem z żoną Jennifer Flavin
, z którą jest związany od 1997 roku (nie jest to ta sama kobieta, którą przedstawiono w filmie). Farrelly
stwierdził: Nie podobało mi się to, bo wiedziałem, że oglądając film z publicznością, można poczuć jej energię. Ale kiedy siedzisz sam w domu, nigdy nie wiadomo, jak to się skończy.
Ostatecznie obawy Farrelly'ego
okazały się niepotrzebne. Po seansie Stallone
zadzwonił do niego i powiedział, że film bardzo mu się podobał. Flavin
miała z kolei płakać przez cały seans.
Początkowo aktor nie był przekonany do pomysłu nakręcenia filmu o początkach swojej kariery ("Przecież jeszcze nie umarłem"). Miał również poczucie, że Farrelly
spycha go na dalszy plan. Ostatecznie zmienił zdanie po zobaczeniu Anthony'ego Ippolita
, który wciela się w młodego Stallone'a
. Reżyser podkreślał, że nie chciałby realizować filmu bez zgody aktora. Stallone przeczytał scenariusz i dał mu zielone światło.
"Jestem Rocky
" spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem podczas pokazów festiwalowych, a produkcja ma szansę powalczyć nawet o nominację do Oscara
w kategorii najlepszy film. W polskich kinach będzie można go oglądać od 20 listopada.
"Jestem Rocky" - zwiastun