Plotka: Damien Chazelle nakręci "Bonda"? Dlaczego rozmawiał z Barbarą Broccoli?

O czym rozmawiał reżyser "La La Land" z producentką Bondów?

Nowy "Bond" to całkowity resest?

Najlepsze sceny z Bonda z udziałem Daniela Craiga

Jordan Ruimy z portalu World of Reel twierdzi, że Damien Chazelle spotkał się ostatnio z. Jest ona producentką filmową i teatralną i choć ma na swoim koncie różne projekty, to rzecz jasna świat najbardziej zna ją z cyklu filmów o Jamesie Bondzie , nad którym ma pieczę wraz ze swoim przyrodnim bratem Michaelem G. Wilsonem. Z tego też powodu Ruimy wnosi, że tematem rozmów mógł być nowy Chazelle w wywiadach wielokrotnie powtarzał, że jest wielkim fanem cyklu. Jego angaż do projektu nie byłby więc tak zupełnie zaskakujący. Z drugiej strony sam fakt prowadzenia rozmowy nie oznacza, że Chazelle dostanie robotę.Tymczasem Ben Whishaw , który w ostatnich filmach o Bondzie wcielał się w postać Q, zasugerował, że nowy film będzie świeżym otwarciem. W związku z tym w obsadzie będą wyłącznie nowe osoby.– powiedział Whishaw dziennikarce BBC. –Aktor dodał, że jeśli zostanie poproszony, to oczywiście weźmie w filmie udział. Sądzi jednak, że zmiana dobrze zrobi serii.