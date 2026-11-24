Do sieci trafiła informacja, że Antoine Fuqua, reżyser takich filmów jak "Dzień próby", "Bez litości" i "Michael", został pozwany przez kierownika baru w Los Angeles. William Rosenthal zarzuca twórcy napaść, pobicie oraz kierowanie pod jego adresem rasistowskich i antysemickich obelg. Według pozwu Fuqua miał również uderzyć go w twarz pistoletem i grozić mu śmiercią.
O czym mówi pozew?
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Do zdarzenia miało dojść 14 lutego w lokalu Good Times at Davey Wayne’s. Jak wynika z pozwu, Fuqua
pojawił się tam w towarzystwie czterech osób, w tym syna i córki. Grupa nie została wpuszczona do środka ze względu na stan upojenia alkoholowego. Rosenthal twierdzi, że po odmowie jeden z członków towarzystwa splunął na niego, a córka reżysera zaczęła mu grozić.
Według relacji przedstawionej w sądzie Fuqua
wrócił do lokalu około godzinę później. Miał skonfrontować się z kierownikiem w sprawie użycia przez niego gazu pieprzowego wobec córki. Gdy Rosenthal zaprzeczył, reżyser miał uderzyć go w twarz pistoletem, a następnie skierować pod jego adresem antysemickie wyzwisko i zagrozić, że go zabije. W trakcie zajścia broń miał wyciągnąć również syn Fuqui
, który według pozwu także uderzył nią Rosenthala.
Kierownik baru twierdzi, że w wyniku napaści doznał urazu głowy, złamania nosa i ran ciętych. Utrzymuje również, że zmaga się z zespołem stresu pourazowego i poważnymi problemami emocjonalnymi. Jego prawnicy przewidują, że obrażenia mogą doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Rosenthal domaga się co najmniej 50 tys. dolarów odszkodowania. Przedstawiciel Fuqui
stanowczo zaprzeczył oskarżeniom, nazywając je nieprawdą.
"Michael" - zwiastun