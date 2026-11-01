Reżyser "Obsesji" chce nakręcić film z twórcą "Zobaczysz wszystko"

Nathan Fielder i jego film "Zobaczysz wszystko" mają kolejnego fana. To Curry Barker, reżyser tegorocznego hitu "Obsesja".
Co myśli Curry Barker o filmie "Zobaczysz wszystko"? Curry Barker
rozmawiał niedawno z dziennikarzem Variety. W czasie wywiadu ujawnił, że jest wielkim fanem dokumentu "Zobaczysz wszystko
":
Uważałem, że to było cholernie szalone i niesamowite. Przed obejrzeniem tego filmu niewiele wiedziałem o historii [Elizabeth Holmes]. Mam wrażenie, że umknęło mi kilka drobnych szczegółów, ale film trwał trzy godziny, a ja i tak chciałem, żeby był dłuższy. To rzadko się zdarza, wiecie?. Barker
był pod tak wielkim wrażeniem filmu, że już skontaktował się z Nathanem Fielderem
. Zapytał go, czy ma ochotę na realizację wspólnego projektu. Jak na to zareagował Fielder
, tego niestety na razie nie wiemy.
"Zobaczysz wszystko
" to jedna z największych box-office'owych niespodzianek tego roku. Bohaterką filmu jest Elizabeth Holmes, założycielka firmy Theranos, która swego czasu okrzyknięta została "kobiecym Steve'em Jobsem". W rzeczywistości dokonała jednego z najbardziej spektakularnych oszustw w historii Doliny Krzemowej, za co została skazana na 11 lat pozbawienia wolności. W Ameryce "Zobaczysz wszystko" zarobiło już 57 mln dolarów. Jest tym samym piątym najbardziej kasowym tytułem studia A24. "Obsesja"
to jeden z największych hitów box office'u w tym roku. Przy budżecie nieprzekraczającym miliona dolarów obraz zarobił na całym świecie ponad 521 milionów.
Aktualnie jest to dziewiąty najlepszy wynik tego roku wśród wszystkich amerykańskich produkcji.
Zwiastun filmu "Zobaczysz wszystko"