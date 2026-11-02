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Reżyser "Obsesji" chciałby pokazać widzom dłuższą wersję. Aż 20 minut dodatkowych scen

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Re%C5%BCyser+%22Obsesji%22+chcia%C5%82by+pokaza%C4%87+widzom+d%C5%82u%C5%BCsz%C4%85+wersj%C4%99.+A%C5%BC+20+minut+dodatkowych+scen-169445
Reżyser &quot;Obsesji&quot; chciałby pokazać widzom dłuższą wersję. Aż 20 minut dodatkowych scen
Czy doczekamy się rozszerzonej wersji "Obsesji"? Wygląda na to, że jest taka szansa. W rozmowie z "Rolling Stone" reżyser Curry Barker zdradził, że istnieje montaż filmu dłuższy o około 20 minut od wersji kinowej i chciałby wkrótce pokazać go widzom.

Wersja rozszerzona, nie reżyserska



curry-barker-inde-navarrette.jpg Getty Images © Gareth Cattermole


Twórca zaznaczył jednak, że nie należy traktować dłuższej wersji jako reżyserskiej. Za taką uważa bowiem obecny montaż, który trafił do kin. Z informacji udzielonych przez Barkera wynika, że rozszerzona "Obsesja" trwa około 128 minut.

Film Barkera został nakręcony w zaledwie 20 dni, przy budżecie wynoszącym 750 tysięcy dolarów. Produkcja zarobiła na całym świecie ponad 500 milionów dolarów, co uczyniło z reżysera jedno z najgłośniejszych nowych nazwisk w kinie grozy. Wielką gwiazdą stała się też występująca w głównej roli Inde Navarrette. Reżyser nie ukrywał przy tym, że podczas oglądania filmu wciąż dostrzega rzeczy, które chciałby poprawić. Jak sam przyznał, widzi przede wszystkim jego niedociągnięcia.

Barker rozmawiał już także o możliwości nakręcenia kontynuacji "Obsesji". Teraz tworzy jednak film "Anything But Ghosts", w którym zagra też jedną z ról. Następnie ma zajać się rebootem serii "Teksańska masakra piłą mechaniczną", do którego został zaangażowany jako reżyser.

Na razie nie wiadomo, kiedy ani w jakiej formie rozszerzona wersja "Obsesji" mogłaby trafić do widzów.

"Obsesja" - zwiastun



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