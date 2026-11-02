Reżyser "Obsesji" chciałby pokazać widzom dłuższą wersję. Aż 20 minut dodatkowych scen

Czy doczekamy się rozszerzonej wersji "Obsesji"? Wygląda na to, że jest taka szansa. W rozmowie z "Rolling Stone" reżyser Curry Barker zdradził, że istnieje montaż filmu dłuższy o około 20 minut od wersji kinowej i chciałby wkrótce pokazać go widzom.
Wersja rozszerzona, nie reżyserska
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Twórca zaznaczył jednak, że nie należy traktować dłuższej wersji jako reżyserskiej. Za taką uważa bowiem obecny montaż, który trafił do kin. Z informacji udzielonych przez Barkera
wynika, że rozszerzona "Obsesja
" trwa około 128 minut.
Film Barkera
został nakręcony w zaledwie 20 dni, przy budżecie wynoszącym 750 tysięcy dolarów. Produkcja zarobiła na całym świecie ponad 500 milionów dolarów, co uczyniło z reżysera jedno z najgłośniejszych nowych nazwisk w kinie grozy. Wielką gwiazdą stała się też występująca w głównej roli Inde Navarrette
. Reżyser nie ukrywał przy tym, że podczas oglądania filmu wciąż dostrzega rzeczy, które chciałby poprawić. Jak sam przyznał, widzi przede wszystkim jego niedociągnięcia. Barker
rozmawiał już także o możliwości nakręcenia kontynuacji "Obsesji
". Teraz tworzy jednak film "Anything But Ghosts
", w którym zagra też jedną z ról. Następnie ma zajać się rebootem serii "Teksańska masakra piłą mechaniczną
", do którego został zaangażowany jako reżyser.
Na razie nie wiadomo, kiedy ani w jakiej formie rozszerzona wersja "Obsesji
" mogłaby trafić do widzów.
"Obsesja" - zwiastun