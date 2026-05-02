Reżyser "Ostatniego samuraja" Edward Zwick wraca do kina. W obsadzie Richard Gere i Diana Silvers

Ta wiadomość zaskoczy wielu. Reżyser Edward Zwick wraca do kina. Właśnie zapowiedziano, że nakręci film "Asymmetry". Będzie to jego pierwszy film kinowy od 2018 roku i premiery "Chrztu ogniem".
Księgarski hit 2018 roku w drodze na ekrany kinowe
Niektórzy mogli uznać, że Edward Zwick
po cichu przeszedł na emeryturę. Jak wspomnieliśmy, "Chrzest ogniem
" był jego ostatnim filmem. Potem zrealizował jeszcze serial "Rozłąka
", który miał premierę sześć lat temu.
Jak jednak donosi teraz portal Deadline, Zwick
powraca. Będzie reżyserem, producentem i współscenarzystą filmu "Asymmetry"
. Projekt pojawi się na rozpoczynających się wkrótce targach towarzyszących festiwalowi w Cannes.
Ale to nie wszystko. Przed kamerą pojawi się Richard Gere
(ostatnio widziany w serialu "Agencja
") oraz Diana Silvers
(serial "Odrzuceni
").
"Asymmetry" będzie ekranizacją książki Lisy Halliday, która była hitem księgarskiego rynku w 2018 roku. Autorka wspomaga Zwicka
w pracach nad scenariuszem.
W Polsce powieść została wydana jako "Asymetria"
i tak przedstawiana jest przez wydawcę: Dwie współczesne historie, które odbijają się echem i przecinają w zaskakującej asymetrii... Najpierw Mary-Alice – dwudziestoparoletnia asystentka w dużym nowojorskim wydawnictwie, inteligentna i utalentowana – w Central Parku poznaje wielkiego pisarza. Dzieli ich duża, prawie pięćdziesięcioletnia różnica wieku, łączy literatura i namiętność. On daje jej ciasteczka, podsuwa intrygujące lektury, spłaca studencki kredyt. Ona – ekscytujący seks, przywiązanie, dyskrecję. Mentor i uczennica.
Historia Amara jest inna, jednak tylko pozornie niezależna. To Amerykanin irackiego pochodzenia. Ma brooklyński akcent, dyplom ekonomisty i dwa paszporty, którym zawdzięcza zatrzymanie przez służby imigracyjne na londyńskim lotnisku Heathrow w drodze do Kurdystanu, gdzie ma odwiedzić brata. Zupełnie nieoczekiwanie staje się zakładnikiem konfliktu rozgrywającego się na Bliskim Wschodzie. Silvers
wcieli się w Mary-Alice, a Gere
w poznanego przez nią pisarza Ezrę.
Zwiastun filmu "Chrzest ogniem", jak na razie ostatniego w dorobku Edwarda Zwicka