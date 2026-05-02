Newsy Filmy Reżyser "Ostatniego samuraja" Edward Zwick wraca do kina. W obsadzie Richard Gere i Diana Silvers
Filmy

Reżyser "Ostatniego samuraja" Edward Zwick wraca do kina. W obsadzie Richard Gere i Diana Silvers

Deadline /
https://www.filmweb.pl/news/Re%C5%BCyser+%22Ostatniego+samuraja%22+Edward+Zwick+wraca+do+kina.+W+obsadzie+Richard+Gere+i+Diana+Silvers-166395
Reżyser &quot;Ostatniego samuraja&quot; Edward Zwick wraca do kina. W obsadzie Richard Gere i Diana Silvers
źródło: Getty Images
autor: Marc Piasecki
Ta wiadomość zaskoczy wielu. Reżyser Edward Zwick wraca do kina. Właśnie zapowiedziano, że nakręci film "Asymmetry". Będzie to jego pierwszy film kinowy od 2018 roku i premiery "Chrztu ogniem".

Księgarski hit 2018 roku w drodze na ekrany kinowe



Niektórzy mogli uznać, że Edward Zwick po cichu przeszedł na emeryturę. Jak wspomnieliśmy, "Chrzest ogniem" był jego ostatnim filmem. Potem zrealizował jeszcze serial "Rozłąka", który miał premierę sześć lat temu.

Jak jednak donosi teraz portal Deadline, Zwick powraca. Będzie reżyserem, producentem i współscenarzystą filmu "Asymmetry". Projekt pojawi się na rozpoczynających się wkrótce targach towarzyszących festiwalowi w Cannes.

Ale to nie wszystko. Przed kamerą pojawi się Richard Gere (ostatnio widziany w serialu "Agencja") oraz Diana Silvers (serial "Odrzuceni").


"Asymmetry" będzie ekranizacją książki Lisy Halliday, która była hitem księgarskiego rynku w 2018 roku. Autorka wspomaga Zwicka w pracach nad scenariuszem. 

W Polsce powieść została wydana jako "Asymetria" i tak przedstawiana jest przez wydawcę:

Dwie współczesne historie, które odbijają się echem i przecinają w zaskakującej asymetrii... Najpierw Mary-Alice – dwudziestoparoletnia asystentka w dużym nowojorskim wydawnictwie, inteligentna i utalentowana – w Central Parku poznaje wielkiego pisarza. Dzieli ich duża, prawie pięćdziesięcioletnia różnica wieku, łączy literatura i namiętność. On daje jej ciasteczka, podsuwa intrygujące lektury, spłaca studencki kredyt. Ona – ekscytujący seks, przywiązanie, dyskrecję. Mentor i uczennica.

Historia Amara jest inna, jednak tylko pozornie niezależna. To Amerykanin irackiego pochodzenia. Ma brooklyński akcent, dyplom ekonomisty i dwa paszporty, którym zawdzięcza zatrzymanie przez służby imigracyjne na londyńskim lotnisku Heathrow w drodze do Kurdystanu, gdzie ma odwiedzić brata. Zupełnie nieoczekiwanie staje się zakładnikiem konfliktu rozgrywającego się na Bliskim Wschodzie.

Silvers wcieli się w Mary-Alice, a Gere w poznanego przez nią pisarza Ezrę.

Zwiastun filmu "Chrzest ogniem", jak na razie ostatniego w dorobku Edwarda Zwicka




