Arnold Schwarzenegger powróci jako Dutch z "Predatora"?

Przypomnijmy, że Dutch to postać, którą Arnold Schwarzenegger zagrał w filmie "Predator" z 1987 roku. Wypowiadane przez niego "get to the choppa!" należy do najbardziej znanych cytatów w historii kina.
Naturalnym wydaje się więc możliwość powrotu postaci. Trachtenberg wydaje się być zwolennikiem tej idei. Przyznał nawet, że rozmawiał na ten temat z samym Schwarzeneggerem. Aktor nie odrzucił pomysłu powrotu do roli Dutcha, więc jest szansa, że fani znów go zobaczą twarzą w twarz z Predatorem.
Akcja osadzona została na leżącej na uboczu planecie. Głównym bohaterem jest młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), który został wyrzucony ze swojego klanu. Niespodziewanie znajduje sojusznika w osobie Thii (Elle Fanning). Thia jest androidką stworzoną przez firmę Weyland-Yutani. Razem wyruszają na poszukiwania ostatecznego przeciwnika.