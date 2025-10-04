Newsy Filmy Arnold Schwarzenegger powróci jako Dutch z "Predatora"?
Arnold Schwarzenegger powróci jako Dutch z "Predatora"?

Dan Trachtenberg promuje już w mediach swoje najnowsze widowisko "Predator: Strefa zagrożenia". W rozmowach z dziennikarzami pojawił się też temat możliwego powrotu Dutcha. Wiemy, co o tym myśli reżyser.

Dan Trachtenberg rozmawiał ze Schwarzeneggerem



Przypomnijmy, że Dutch to postać, którą Arnold Schwarzenegger zagrał w filmie "Predator" z 1987 roku. Wypowiadane przez niego "get to the choppa!" należy do najbardziej znanych cytatów w historii kina.



Postać Dutcha wciąż żyje w uniwersum Predatora/Obcego. Jego ciało utrzymywane jest przy życiu, czego dowiedzieliśmy się z filmu animowanego "Predator: Pogromca zabójców", którego reżyserem jest także Dan Trachtenberg.

Naturalnym wydaje się więc możliwość powrotu postaci. Trachtenberg wydaje się być zwolennikiem tej idei. Przyznał nawet, że rozmawiał na ten temat z samym Schwarzeneggerem. Aktor nie odrzucił pomysłu powrotu do roli Dutcha, więc jest szansa, że fani znów go zobaczą twarzą w twarz z Predatorem.

O filmie "Predator: Strefa zagrożenia"



Film "Predator: Strefa zagrożenia" będzie miał swoją premierę w listopadzie.

Akcja osadzona została na leżącej na uboczu planecie. Głównym bohaterem jest młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), który został wyrzucony ze swojego klanu. Niespodziewanie znajduje sojusznika w osobie Thii (Elle Fanning). Thia jest androidką stworzoną przez firmę Weyland-Yutani. Razem wyruszają na poszukiwania ostatecznego przeciwnika.

Zwiastun filmu "Predator: Strefa zagrożenia"




