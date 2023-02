Jaki ojciec, taka córka? Kolejny Shyamalan stanie za kamerą

"The Watchers" – co wiemy o filmie?

Reżyser " Szóstego zmysłu " czy " Pukając do drzwi M. Night Shyamalan pracuje nad kolejnym projektem. Tym razem wcieli się w producenta adaptacji powieści o tytule "The Watchers". Projekt będzie dla niego wyjątkowy z innego powodu – za kamerą pełnometrażowej produkcji zadebiutuje jego córka Ishana Night Shyamalan Projekt będzie napisaną przez reżyserkę ekranizacją debiutanckiej powieści irlandzkiego pisarza A.M. Shine’a. Jej bohaterką jest artystka Mina, która gubi się w gęstym lesie na zachodzie Irlandii. Gdy w końcu znajduje schronienie, zostaje w nim uwięziona razem z trójką nieznajomych. Po zmroku są obserwowani przez tajemnicze stworzenia.Firma New Line wygrała licytację o prawa do projektu i wyprodukuje go. Prezydent firmy Richard Brener zachwalał "The Watchers":Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Premiera została zaplanowana na 7 czerwca 2024.Dla Shyamalan nie będzie to pierwsza praca za kamerą. Córka twórcy " Znaków " reżyserowała już odcinki serialu " Servant ", który powstawał dla Apple TV+. Pracowała również na planie " Old ", poprzedniego filmu ojca, jako reżyserka drugiej ekipy.W kinach można oglądać najnowszy film M. Night Shyamalana Pukając do drzwi ". Jego bohaterami są sześcioletnia Wen oraz jej rodzice Andrew i Eric, którzy spędzają wakacje w oddalonym od cywilizacji domu. Pewnego dnia na podjeździe pojawia się czworo nieznajomych, którzy biorą ich do niewoli. Swoje zachowanie uzasadniają przeświadczeniem, że w ten sposób będą mogli uratować ludzkość przed końcem świata.W obsadzie filmu znaleźli się: Dave Bautista