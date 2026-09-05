Newsy Reżyser "Resident Evil" mówi "nie" kolejnym adaptacjom znanych marek
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Reżyser "Resident Evil" mówi "nie" kolejnym adaptacjom znanych marek

Deadline / autor: /
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Reżyser &quot;Resident Evil&quot; mówi &quot;nie&quot; kolejnym adaptacjom znanych marek
źródło: Getty Images
autor: Stewart Cook
Już niedługo do kin na całym świecie trafi film "Resident Evil". Obraz na podstawie znanej growej serii wyreżyserował Zach Cregger. Filmowiec udzielił więc w ostatnim czasie całkiem sporej liczby wywiadów. W jednym z nich ujawnił, że "Resident Evil" będzie jego jedynym filmem powstałym na bazie znanej marki. Dlaczego?

Jakie ambicje ma Zach Cregger?



Zach Cregger jest amerykańskim reżyserem, któremu sławę przyniosły autorskie horrory "Barbarzyńcy" i "Zniknięcia". Wiele osób było więc zdziwionych, że jego kolejnym projektem była adaptacja niezwykle popularnej serii gier wideo "Resident Evil".

Cregger wyjaśnia jednak, że ten film zrobił w dużej mierze dla siebie. Jak bowiem deklaruje, jest wielkim fanem gier, lubi ten świat i miał pomysł na fajną historię rozgrywającą się w nim. Reżyser stawia sprawę jasno: choć stworzył oryginalną historię, to nadal jest ona osadzona w growym uniwersum "Resident Evil".


Jednocześnie podkreśla, że "Resident Evil" jest wyjątkiem i nie planuje kolejnych filmów na bazie znanych marek. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: Cregger uważa się w pierwszej kolejności za scenarzystę. Chce więc móc pisać takie historie, na jakie ma ochotę. Tymczasem w przypadku znanych marek twórca musi często uwzględniać w fabule długą listę odgórnych wymagań.

"Resident Evil" Creggera to historia Bryana, kuriera medycznego. Feralnego dnia dostaje zlecenie dostarczenia przesyłki do szpitala w Raccoon City. Pech chce, że w mieście właśnie doszło do wydostania się śmiertelnie niebezpiecznego wirusa... 

Zwiastun filmu "Resident Evil"




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