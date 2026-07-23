Remake "Opętania". Margaret Qualley na zdjęciach z planu

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest film "Possession". To remake kontrowersyjnego dzieła Andrzeja Żuławskiego "Opętanie". Praca na planie już wrze. Na dowód tego mamy zdjęcia.
Margaret Qualley w roli, którą kiedyś grała Isabelle Adjani
Szczegóły fabuły filmu nie jest znana. Nie jest więc jasne, jak wiernym remakiem będzie nowe "Opętanie
".
Akcja oryginału rozgrywa się w Berlinie Zachodnim w okresie zimnej wojny. Mark (Sam Neill
) i Anna (Isabelle Adjani
) przechodzą małżeński kryzys spowodowany długotrwałą nieobecnością mężczyzny oraz romansem kobiety. Anna zaniedbuje ich wspólne dziecko i popada w coraz bardziej skrajne stany emocjonalne, które utrudniają porozumienie. Mark chce ratować związek, dlatego próbuje dowiedzieć się, co jest przyczyną dziwnego zachowania żony. Wkrótce odkrywa przerażającą tajemnicę.
Rolę Adjani przejęła Margaret Qualley
("Przepis na morderstwo
"). Aktorka została uchwycona na zdjęciach z planu. Możecie je obejrzeć poniżej:
Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin Qualley Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin
partneruje Callum Turner
("Eternity. Wybieram ciebie
"). W obsadzie jest również Paul Dano
("Mag z Kremla
").
Całość reżyseruje autor "Uśmiechnij się
" Parker Finn
. On również napisał scenariusz.
Przypominamy "Opętanie" w programie "Na skróty"