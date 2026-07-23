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Reżyser "Zniknięć" nakręcił "Resident Evil". Zobacz zwiastun

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Reżyser &quot;Zniknięć&quot; nakręcił &quot;Resident Evil&quot;. Zobacz zwiastun
Do sieci trafił zwiastun filmu "Resident Evil". Nowej adaptacji cyklu gier dokonał Zach Cregger, reżyser dobrze przyjętego horroru "Zniknięcia".

"Resident Evil" na nowo. Będzie sukces?



Nowy "Resident Evil" nie jest adaptacją konkretnej gry. Jeśli chodzi o klimat, to film opisywany jest jako połączenie "Na drodze gniewu" z "Martwym złem 2". Budżet produkcji wyniósł 80 milionów dolarów, z czego 1/4 zgarnął reżyser "Zniknięć" Zach Cregger.

Bohaterem filmu jest Bryan (Austin Abrams) - kurier medyczny, który ma dostarczyć przesyłkę do szpitala Raccoon City. Pech chce, że w mieście właśnie doszło do wydostania się śmiertelnie niebezpiecznego wirusa...


Za scenariusz filmu odpowiadał Shay Hatten ("John Wick 4"). Obraz trafi do kin w drugiej połowie września.

"Resident Evil" to film inspirowany serią gier pod tym samym tytułem. Nie pierwszy zresztą. Paul W.S. Anderson zrealizował sześć części cyklu z Millą Jovovich. W 2021 roku premierę miał reboot "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City". Growy cykl doczekał się też serii pełnometrażowych animacji. Ostatnia z nich - "Resident Evil: Wyspa śmierci" - miała swoją premierę w 2023 roku.

Nowy zwiastun "Resident Evil"



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