Awantura na planie filmu z Nicolasem Cage'em i Christianem Bale'em

Aktorzy buntują się przeciwko reżyserowi Davidowi O. Russellowi

O czym opowiada "Madden"?

Zwiastun filmu "Amsterdam", aktualnie ostatniego w filmografii Russella

Jak donoszą amerykańskie media, na planie doszło już do kilku awantur. Największa miała miejsce podczas prób improwizowanych jednej ze scen dialogowych. Russell miał wtedy stracić kontrolę nad sobą. Zaczął wrzeszczeć i przeklinać starając się wymusić na aktorze wypowiedzenie kwestii tak, jak on sobie to wyobraża.To nie pierwsze starcie z tym (póki co nie nazwanym w medialnych raportach) aktorem.. Z informacji mediów wynika, że każdy aktor, który otrzymał propozycję angażu, został poinformowany o scenach nagości, mogli więc nie przyjąć roli. JednakFilmbędzie biografią legendy NFL Johna Maddena, trenera i komentatora. Wcieli się w niegoW obsadzie jest także m.in.. Przypadła mu w udziale rola Ala Davisa, właściciela drużyny Oakland Raiders. David O. Russell napisał scenariuszna podstawie wcześniejszej wersji tekstu autorstwa Cambrona Clarka