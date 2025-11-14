Newsy Filmy "Naznaczony 6". Koniec zdjęć do horroru
Filmy

"Naznaczony 6". Koniec zdjęć do horroru

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Re%C5%BCyser+Jacob+Chase+og%C5%82asza+koniec+zdj%C4%99%C4%87+do+horroru+%22Naznaczony+6%22.+Premiera+w+sierpniu+2026-163916
&quot;Naznaczony 6&quot;. Koniec zdjęć do horroru
Szósta część cyklu "Naznaczony" została nakręcona. Informację o tym fakcie podał sam reżyser, Jacob Chase.

Seria "Naznaczony" powraca



Chase podziękował obsadzie i ekipie. Ale nie zechciał podzielić się z fanami żadnymi szczegółami na temat fabuły. Wciąż więc nie wiemy, jak tym razem twórcy chcą poszerzyć uniwersum.

Wpis reżysera znajdziecie poniżej:


Aktualnie wszelkie domysły snuć możemy na podstawie obsady. Wiemy, że ponownie jako Elise pojawi się Lin Shaye. Na planie partnerowali jej: Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell i Island Austin.

Chase jest nie tylko reżyserem, ale także współautorem scenariusza. W pracach nad fabułą wspomagał go David Leslie Johnson-McGoldrick (współautor "Obecności 4", najbardziej kasowej odsłony tej serii).

Amerykańska premiera "Naznaczonego 6" została wyznaczona na 31 sierpnia 2026 roku.

Zwiastun filmu "Naznaczony: Czerwone drzwi"




Powiązane artykuły Insidious 6

Zobacz wszystkie artykuły

Insidious 6  (2026)

 Insidious 6

Najnowsze Newsy

Gry

"Call of Duty: Black Ops 7" już dostępne!

VOD Filmy

"Księgowy 3" nie powstanie, bo twórcy mają nowy pomysł

Filmy

Kiefer Sutherland będzie jak John Wick?

Filmy

Mięśnie kontra mózg. Nowy przeciwnik Supermana potwierdzony

2 komentarze
Filmy

Niespodzianka! Nowy "Kill Bill" jest dłuższy niż myślano

15 komentarzy
Filmy

Jak Lady Gaga zniosła krytykę filmu "Joker: Folie à Deux"?

13 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Festiwal Młodego Widza ALE KINO! już od 23 listopada: Nie przegapcie tych filmów