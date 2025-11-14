"Naznaczony 6". Koniec zdjęć do horroru

Szósta część cyklu "Naznaczony" została nakręcona. Informację o tym fakcie podał sam reżyser, Jacob Chase.
Seria "Naznaczony" powraca Chase
podziękował obsadzie i ekipie. Ale nie zechciał podzielić się z fanami żadnymi szczegółami na temat fabuły. Wciąż więc nie wiemy, jak tym razem twórcy chcą poszerzyć uniwersum.
Wpis reżysera znajdziecie poniżej:
Aktualnie wszelkie domysły snuć możemy na podstawie obsady. Wiemy, że ponownie jako Elise pojawi się Lin Shaye
. Na planie partnerowali jej: Amelia Eve
, Brandon Perea
, Maisie Richardson-Sellers
, Sam Spruell
i Island Austin. Chase
jest nie tylko reżyserem, ale także współautorem scenariusza. W pracach nad fabułą wspomagał go David Leslie Johnson-McGoldrick
(współautor "Obecności 4
", najbardziej kasowej odsłony tej serii).
Amerykańska premiera "Naznaczonego 6"
została wyznaczona na 31 sierpnia 2026 roku.
Zwiastun filmu "Naznaczony: Czerwone drzwi"