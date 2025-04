Reżyser filmu "Kevin sam w Nowym Jorku" chciałby usunąć scenę z Trumpem, ale…

Kłótnia Columbusa z Trumpem

Przypomnijmy: w filmie Kevin McCallister spotyka na swojej drodze Trumpa, gdy trafia do luksusowego nowojorskiego hotelu Plaza. Będący wówczas właścicielem budynku miliarder wskazuje chłopcu drogę do lobby. Sceny z udziałem biznesmena nie było jednak w scenariuszu.Według Columbusa Trump miał postawić ekipie " Kevina " ultimatum: albo zagra w komedii, albo nie pozwoli kręcić scen w jego hotelu.Pod koniec 2023 roku prezydent oskarżył reżysera o kłamstwo na platformie Truth Social. Twierdził, że filmowcy błagali go, aby zagrał epizodyczną rolę, i że ostatecznie przyniosło to filmowi wielką korzyść. W niedawnym wywiadzie Columbus odpowiedział na te twierdzenia: "Nie kłamię… Nie ma świata, w którym kiedykolwiek prosiłbym kogoś niebędącego aktorem, żeby zagrał w moim filmie. Bardzo zależało nam jednak na zdjęciach w hotelu Plaza". Reżyser dodał, iż instynkt podpowiadał mu, aby wyciąć epizod. Kiedy jednak usłyszał wiwaty widzów na widok Trumpa podczas testowego pokazu w Chicago, odstąpił od tego pomysłu.Cała ta sytuacja stała się dla reżysera "przekleństwem". Dziś Columbus chciałby, aby scena zniknęła z filmu. Pomysł usunięcia cameo Trumpa był już wcześniej testowany. W 2019 roku w kanadyjskiej telewizji pokazano wersję " Kevina " bez słynnego epizodu. Spotkało się to jednak z negatywnym odbiorem widzów.Uwaga Columbusa o tym, że obawia się wydalenia z USA, nawiązuje do głośnych spraw deportacyjnych prowadzonych ostatnio przez Biały Dom.